Ezpeleta: “Valentino Rossi non continuerà ad ogni costo”

Il punto di attrito fra Petronas e Valentino Rossi per l’ingaggio del nove volte campione del mondo ha a che fare con la composizione della squadra che il pilota vuole avere nel suo box. Mentre il team malese preferisce avere una continuità con i suoi tecnici, ossia quelli che stanno ora con Fabio Quartararo, Rossi preferisce portare con sé il suo nucleo.

Oltre al nuovo capo meccanico David Munoz, che sostituisce da quest’anno Silvano Galbusera, Rossi conta sul supporto del suo inseparabile ingegnere Matteo Flamigni, sui meccanici Bernard Ansiau, Mark Robert Elder e gli australiani Alex Briggs e Brent Stephens, ‘ereditati’ da Mick Doohan e che hanno accompagnato il Dottore in tutta la sua carriera in MotoGP.

Petronas accetta solo una parte di questo gruppo e Yamaha, secondo quanto si apprende dalle parole di Lin Jarvis, non sarà disposta a farsi carico del costo per continuare a mantenere questa struttura nel team satellite. Proprio lo scorso mese di aprile, riguardo l’accordo fra Rossi e Petronas, Jarvis ha affermato: “La decisione è consensuale tra Yamaha, che deve approvare la scelta del pilota, e Petronas. Ma i soldi sono i suoi e sono loro a dover decidere che linea prendere. Per questo parleremo con Razlan Razali (Team Principal Petronas), chiarendo che sarà il team malese a correre con tutte le spese”.

Ezpeleta pensa che Rossi continuerà

Questo punto di attrito è proprio ciò che sta ritardando l’annuncio del proseguimento della carriera di Rossi anche oltre il 2020, anche se Carmelo Ezpeleta ha aperto uno spiraglio su questo tema in un’intervista al programma radiofonico spagnolo ‘El Transistor’ su Onda Cero. Ad un certo punto, gli è stato chiesto se Rossi continuerà a correre la prossima stagione e se lo farà in un team non ufficiale.

“Penso di sì – afferma Ezpeleta – Valentino continuerà a correre la prossima stagione. Non importa che lo faccia in un team non ufficiale, perché lo scorso anno Quartararo è stato il pilota che più di tutti si è avvicinato a Marquez ad ogni gara e lo ha fatto con la moto che sarà quella che guiderà Rossi. Questa cosa delle moto ufficiali dipende da come è il rapporto tra le squadre ufficiali e quelle satellite. Sono sicuro che la moto di Valentino sarà di ottimo livello si alla fine andrà a correre nel team Petronas”.

Nella conversazione è stato chiesto ad Ezpeleta se, un po’ per orgoglio ed un po’ per il nome che porta, per Rossi non sia la stessa cosa essere in una squadra ufficiale rispetto ad una satellite: “Non credo che sia un problema, se Rossi ha deciso così è perché ha i tecnici che vuole avere e si sente come vuole. Valentino non resta a qualsiasi costo, non avrebbe motivo di farlo. Se continua a correre è perché può continuare a vincere o ad essere davanti, altrimenti non resterebbe”.

