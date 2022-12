MotoGP | Ezpeleta: “Tempo fa la F1 aveva problemi e noi eravamo il meglio”

Dopo due anni segnati dall'impatto della pandemia, la MotoGP è tornata alla normalità in questa stagione, soprattutto considerando il calendario. In questa chiacchierata prenatalizia con Motorsport.com, Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, promoter dell'evento, fa il punto sullo stato attuale del campionato, che nella prossima stagione subirà una vera e propria rivoluzione con l'introduzione delle Sprint Race.

Possiamo dire che il Campionato del Mondo ha lasciato indietro il Covid a tutti i livelli?

"L'impatto che ci rimane ora è limitato al fatto che la gente ha smesso di andare alle corse durante i due anni più intensi della pandemia. In molti Paesi il pubblico si è ripreso completamente, in altri non ancora”.

L'anno prossimo verranno introdotte le Sprint Race, è un cambiamento troppo grande da applicare a tutti i Gran Premi?

“Per noi è stato chiaro fin dall'inizio che doveva essere incorporato in tutte le gare. Se la tua ragione d'essere è dare un impulso all'attività del sabato, devi standardizzarla. Inoltre, questo nuovo format ha un altro effetto, la domenica. Con la scomparsa dei warm-up di Moto2 e Moto3 e l'accorciamento del warm-up della MotoGP, si apre una finestra in cui è possibile svolgere più attività promozionali con i piloti. Sia nei circuiti che in televisione. Questa iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dai promotori locali e dagli operatori, e non si può offrire ad alcuni Gran Premi e non ad altri”.

Oltre alle gare sprint, ci sono altri cambiamenti in cantiere?

“Al momento non c'è nulla di programmato, ma ci pensiamo sempre”.

Una delle caratteristiche distintive del Campionato del Mondo MotoGP è sempre stata l'attenzione per le categorie inferiori. Avete considerato la possibilità di riprogrammare le gare della Moto3 o della Moto2 al sabato?

“No. Il pacchetto che abbiamo al momento è molto attraente, a partire dalla Moto3 e ampliando l'impatto e il rumore, fino alla MotoGP. Se possiamo avvicinare i piloti al pubblico la domenica, tanto meglio. Ma non cambieremo il concetto”.

Non pensa che questo “viziare” la Moto2 e la Moto3 condizioni un po' tutto quello che si può fare con la MotoGP? Soprattutto se lo confrontiamo con quanto accade in Formula 1, dove c'è un abisso con la Formula 2 e la Formula 3.

“Riteniamo che il passaggio attraverso le diverse categorie sia un'escalation ponderata. È meno radicale in F1, dove non tutti i bravi dalla F3 passano alla F2, né tanto meno dalla F2 alla F1. Nel nostro caso, ogni anno qualcuno viene promosso dalla Moto2 alla MotoGP. Bisogna anche considerare che la gara di F1 dura due ore. Non possiamo far venire gli spettatori che amano le corse e dare loro solo una gara di 45 minuti. Copiamo dalla F1 solo ciò che ci interessa. Siamo convinti che la Moto2 e la Moto3 si aggiungano alla MotoGP”.

Qualche giorno fa ha incontrato l'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali in occasione di un evento. Negli ultimi due anni la F1 ha moltiplicato in modo esponenziale il suo impatto ed è cresciuta enormemente. Pensa che sia possibile replicare questo effetto o avvicinarsi ad esso nella MotoGP?

“In termini di spettacolo, la F1 è il numero uno tra gli sport motoristici. Il nostro obbligo è quello di guadagnare popolarità, ma senza che la F1 sia il punto di riferimento. Il fatto che la F1 sia popolare ci aiuta molto. È vero che ultimamente sono cresciuti molto, e non credo che sia esclusivamente merito di Drive to Survive, anche se sicuramente ha contribuito. A mio avviso, la popolarità arriva a ondate. Non molto tempo fa, la F1 era in difficoltà e noi eravamo il meglio del meglio. Quello che dovete fare è concentrarvi su quello che fate e lavorare al meglio delle vostre possibilità”.

Pensa che la sua squadra faccia abbastanza autocritica?

“Sappiamo cosa succede e perché succede. Ci sono luoghi in cui non siamo stati al livello che avremmo dovuto raggiungere l'anno scorso, per una serie di ragioni. Ci sono momenti in cui si commettono errori in certe cose. Per esempio, abbiamo sbagliato a mettere i Gran Premi di Jerez e del Portogallo così vicini. Al Mugello abbiamo commesso un errore programmando la gara nello stesso fine settimana della gara di F1 a Monaco. Non siamo affatto avversi all'autocritica. La partenza di un'icona come Valentino ha avuto un impatto, questo è certo. Ma ne stanno arrivando altri. Valencia era piena, anche se non c'erano spagnoli che potessero lottare per il titolo della MotoGP. Anche la Germania. La Francia, grazie all'effetto Quartararo e Zarco, era più affollata che mai. Ho l'obbligo di studiare ciò che abbiamo fatto bene e ciò che stiamo sbagliando. Il primo per continuare su quella linea e il secondo per migliorarla. Ma non condivido in alcun modo il discorso catastrofico che alcuni vendono. Non c'è depressione”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team and Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP

Il livello di rispetto tra i piloti della MotoGP in questo momento è molto alto, non crede che questo smorzi un po' la storia e possa rendere difficile per le persone appassionarsi?

“La scorsa settimana il giornale Sport mi ha premiato per i valori che il nostro campionato trasmette. I corridori mostrano una rivalità che nessuno può contestare, ma allo stesso tempo mostrano rispetto l'uno per l'altro. Nel 2015, con quel bestiale picco di interesse che abbiamo avuto in seguito all'incidente tra Valentino, Marc e Lorenzo, ho già detto che non mi piaceva. Forse sono troppo sincero, ma credo che la rivalità debba essere incentrata sul desiderio di vincere. Non pensavo che la finale della Coppa del Mondo fosse particolarmente difficile. Non c'è bisogno di piloti che si picchino per attirare la gente”.

A parte il caso specifico tra Marquez e Rossi, che ha superato ogni limite, prima c'erano le rivalità tra Pedrosa e Lorenzo, tra Lorenzo e Marquez, tra Rossi e Biaggi. Ora, tutti i motociclisti si comportano come se fossero colleghi. Non crede che tra un estremo e l'altro ci sia una via di mezzo che potrebbe aiutare?

“Credo sinceramente che se non riusciamo a trasmettere che lo sport deve proiettare questi valori, siamo noi a sbagliare. Quest'anno Aleix e Fabio si sono affrontati ad Assen ed è su queste basi che si dovrebbe giocare la rivalità. Al di là di questo, stiamo entrando in un campo che non mi piace. Non mi è piaciuto che Lorenzo e Pedrosa non si siano parlati, e non mi è piaciuto che Rossi e Biaggi si siano colpiti sui gradini del podio a Montmelò. Mi piace la rivalità, perché aiuta lo sport e la popolarità. Ma non credo che sia una cosa negativa mantenere i moduli”.

Non pensa che questo sia un grande punto di forza?

“Probabilmente è una buona soluzione, ma bisogna inventarsene altre. Nella boxe, è chiaro che l'organizzatore vuole che i pugili si insultino e addirittura si sputino addosso durante la pesatura. Perfetto, ma io, a causa del mio background, non sono d'accordo. Per esempio, per me vincere va bene, ma non prendere in giro chi perde. Penso che questi valori possano essere venduti; se dovete venderne altri, non sono la persona giusta”.

La recente nomina di Tomé Alfonso, suo nipote, a responsabile della sicurezza del Gran Premio, ha portato alcuni critici ad accusarla di nepotismo. Qual è la sua opinione in merito?

“La nomina di Tomé appartiene alla FIM. La Federazione sceglie la persona incaricata di omologare i circuiti in calendario, secondo i suoi criteri. Mi riferisco alle parole di Jorge Viegas, il presidente: se qualcuno conosce una persona qualificata come Tomé per svolgere questo compito, dovrebbe presentarcela. Tomé è stato responsabile di tre circuiti, come Qatar, Alcañiz e Sokol, e nessuno si è mai lamentato di loro”.

E questo vale anche per Carlos, suo figlio, che è l'attuale direttore sportivo del campionato?

“Lo stesso vale per Carlos. Chiunque conosca qualcuno che sa quello che sa e che ha tutto il suo background, ce lo presenti e lo assumeremo anche noi. Nel caso di Tomé, sono parole di Viegas. Nel caso di Carlos, sono miei. Abbiamo bisogno di persone qualificate”.

Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come procede il lavoro in Kazakistan e in India?

“In Kazakistan ci sono attualmente 20 gradi sotto zero. In India sappiamo cosa bisogna fare sul circuito e lo faremo. Ora stiamo ultimando tutto il lavoro contrattuale, che è la parte più complicata. La F1 ha smesso di andarci per questioni fiscali, che sono state modificate dal modo in cui la MotoGP è considerata rispetto ad altri sport”.

In che misura il calendario si allontanerà dall'Europa?

“Nella misura in cui il mondo è molto grande, e ora ci sono aree dove prima non c'erano circuiti, non c'era la possibilità di ospitare gran premi. Nel 2023 perderemo una gara in Europa (Aragon), ma potremo andare in luoghi dove si vendono molte moto”.

Il Campionato del Mondo è sufficientemente impegnato nella sostenibilità del pianeta?

“La MotoGP è sempre stata pioniera nella sperimentazione di tecniche. Siamo stati i primi a introdurre la benzina senza piombo, i primi a passare dai motori a due tempi a quelli a quattro tempi e ora siamo, insieme alla F1, quelli che cercano di sviluppare una benzina più ecologica in modo che i milioni di moto in circolazione possano utilizzare un carburante meno inquinante e a un prezzo ragionevole. La strada verso la sostenibilità è una delle nostre priorità”.