Ezpeleta: "Pace Rossi-Marquez? Devono decidere loro"

Il Mondiale MotoGP 2021 prenderà il via il 28 marzo in Qatar e tutto fa pensare che lo farà al completo, con tutte le sue stelle, dopo aver visto che Marc Marquez sta recuperando sempre più rapidamente dal suo infortunio.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna e grande boss del campionato, ha parlato oggi della prossima stagione, della delicata stagione 2020 e dei pericoli che ha vissuto con il COVID-19, ma anche del rapporto burrascoso tra le due figure di punta della classe regina, Valentino Rossi e Marc Marquez.

Dall'ormai famoso "Sepangclash" del 2015, il rapporto tra i due è stato quasi inconciliabile, ma per il top manager del Mondiale, la questione è personale e spetta a loro gestirla.

"Sono cresciuti ora, ma è una cosa che devono decidere loro. Non ho intenzione di andare da loro e dire: 'Ehi, andate a fare la pace'. Loro ed io sappiamo cosa è successo", ha detto Ezpeleta a Desayunos Deportivos di Europa Press in riferimento alla controversa stagione 2015.

Un altro argomento caldo degli ultimi giorni sono stati gli sforzi fatti da Dorna con le autorità del Qatar per vaccinare l'intero paddock contro il COVID-19.

"La vaccinazione fatta in Qatar migliora le condizioni di salute di un gruppo di persone che viaggia per l'intero mondo. Non è un danno, stiamo facendo un favore a tutti i paesi, che avranno più vaccini a disposizione", ha detto.

E ha ricordato uno dei membri della famiglia della MotoGP che è morto a causa del virus.

"Se avessimo avuto i vaccini prima, Fausto Gresini sarebbe stato ancora con noi. Questo mi porta a dire che faremo tutto il possibile, il prima possibile".

Guardando alla stagione, la MotoGP ha un calendario che spera di poter rispettare.

"Il nostro impegno è di fare un minimo di 18 gare quest'anno. In Spagna abbiamo già rinnovato con Valencia, abbiamo un accordo con Aragon, stiamo chiudendo l'accordo con Jerez e dobbiamo parlare con Barcellona", ha aggiunto.

Infine, dopo aver progettato diversi protocolli di azione sul COVID-19 insieme alla Formula 1, Ezpeleta ha parlato del buon rapporto tra i due campionati.

"Abbiamo più connessione che mai con la Formula 1. Siamo sempre più uniti per proseguire insieme, perché siamo complementari", ha concluso.

