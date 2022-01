Ezpeleta: “La MotoGP non correrà in paesi con l’obbligo di quarantena”

Le dichiarazioni di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, coincidono con il conflitto ancora aperto tra il Ministero dell’Immigrazione australiano e Novak Djokovic: il tennista non ha rispettato la quarantena obbligatoria che impone lo stato ai non vaccinati contro il Covid-19 e resta a Melbourne, in attesa della risoluzione del caso, per poter partecipare agli Australian Open che iniziano lunedì prossimo.

Alle luce di questo caso, Ezpeleta ha chiarito che la MotoGP si muoverà solamente negli stati liberi dalla quarantena, anche se questo implica che tutti i membri del paddock debbano essere vaccinati. Il CEO Dorna ha affermato che l’obiettivo del 2022 è arrivare a disputare un minimo di 19 gare delle 22 attualmente in calendario.

“Se ci dicono che dobbiamo fare 14 giorni di quarantena, la risposta è chiara: no, non andiamo! Questo è il limite”, ha sottolineato Ezpeleta in alcune dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa spagnola EFE. Per il CEO Dorna, l’esempio di ciò che si deve seguire è quello di Austin dello scorso anno. “Quello che abbiamo vissuto negli Stati Uniti è ciò che ci piacerebbe ottenere, è lo status per cui siamo preparati”, ha aggiunto Ezpeleta, il cui obiettivo è tornare man mano alla normalità per quanto riguarda la partecipazione nel paddock, per quanto possibile. Riconosce però che la capacità non sarà mai la stessa come prima della pandemia, per questioni non legate al virus: “È come entrare nello spogliatoio di una squadra di calcio”.

Per Carmelo Ezpeleta, i test pre-stagione che si svolgeranno nelle prime due settimane di febbraio tra Malesia e Indonesia, saranno un buon metro di misura per farsi un’idea approssimata del numero di eventi che si svolgeranno. Nel 2021 il calendario è stato completato con 18 appuntamento, anche se quattro di questi sono stati disputati sullo stesso circuito. “Il nostro obiettivo è che ci siano 19 gran premi. Nel calendario ce ne sono 21 perché dobbiamo rispettare i contratti firmati, ma probabilmente può esserne cancellato qualcuno”, ha concluso il CEO Dorna.

Calendario MotoGP 2022

Data Gran Premio Circuito 6 marzo Qatar Losail 20 marzo Indonesia* Mandalika 3 aprile Argentina Termas 10 aprile Americhe COTA 24 aprile Portogallo Algarve 1 maggio Spagna Jerez 15 maggio Francia Le Mans 29 maggio Italia Mugello 5 giugno Catalunya Barcelona 19 giugno Germania Sachsenring 26 giugno Olanda Assen 10 luglio Finlandia* KymiRing 7 agosto Gran Bretagna Silverstone 21 agosto Austria Red Bull Ring 4 settembre San Marino Misano 18 settembre Aragón Motorland 25 settembre Giappone Motegi 2 ottobre Thailandia Chang 16 ottobre Australia Phillip Island 23 ottobre Malesia Sepang 6 novembre Comunitat Valenciana Cheste