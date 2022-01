Ezpeleta: "I piloti migliori sono in MotoGP, Petrucci è la prova"

Nel novembre 2021, il Mondiale MotoGP ha dato l'addio a Danilo Petrucci, pilota capace di vincere due volte con la Ducati nella sua carriera, e appena tre mesi dopo la sua ultima gara nella classe regina, abbiamo visto il pilota di Terni all'opera alla Dakar.

Anche se non è stato tutto facile, "Petrux" ha sorpreso con una vittoria di tappa al suo esordio nel rally raid più famoso. Il primo posto del pilota della KTM è stato un momento senza precedenti nella storia del motociclismo.

L'eccitazione per la sua impresa si è quindi diffusa rapidamente in quella che è stata la sua casa per dieci anni della sua vita: il paddock della MotoGP. Il massimo rappresentante della Dorna, Carmelo Ezpeleta, è stato pieno di elogi per la prestazione di Petrucci sulla sua KTM, che secondo lui ha confermato l'altissimo livello dei piloti della MotoGP.

"I 24 piloti migliori del mondo sono in MotoGP e Danilo Petrucci ne è la prova. Danilo ha impressionato tutti con il suo ritmo alla Dakar 2022 ed è stato uno dei piloti più veloci nonostante i problemi che ha avuto sulle dune", ha detto Ezpeleta all'agenzia di stampa EFE.

Il debutto di Petrucci alla Dakar ha vissuto tanti alti e bassi, con cadute, problemi meccanici e penalità che ne hanno condizionato la classifica. Nonostante tutto, le prestazioni di Danilo hanno aumentato significamente l'interesse per la sua nuova sfida, un'esperienza che ha arricchito la sua carriera sportiva.

Oltre ad una vittoria di tappa, Danilo Petrucci torna in Italia con l'affetto di centinaia di tifosi che lo hanno visto soffrire e piangere di gioia durante un viaggio indimenticabile.

