L’annuncio del ritiro di Jorge Lorenzo alla fine del Gran Premio di Valencia ha fatto sì che restasse un posto vacante nel team Repsol Honda a partire dalla prossima stagione. I due candidati principali a salire sulla RC213V erano Johann Zarco, che ha corso in LCR al posto dell’infortunato Takaaki Nakagami nelle ultime tre gare dell’anno, ed il minore dei fratelli Marquez. Tutto lascia pensare che il prossimo compagno di squadra di Marc sarà proprio l’attuale Campione del Mondo Moto2, per un duo inedito nella storia del campionato.

Dopo la gara a Valencia, è stato chiesto ad Aleix Espargaró cosa pensasse del fatto che Zarco, che ha lasciato KTM prima del Gran Premio di Aragon, optasse per la Honda. La risposta dello spagnolo è stata diretta: “Molti dicono che Zarco si meriti questa moto, ma per me non è così. Se la merita lui, mio fratello (pol, compagno di squadra del francese in KTM, ndr) la merita dieci volte di più. Se sarà Alex Marquez ad andare in Honda sarà perfetto, perché lui lo meriterà”.

“Dal mio punto di vista, Zarco non si merita niente per il suo atteggiamento poco professionale – continua il maggiore dei fratelli Espargaró – La gente di Aprilia sa quante volte ho pianto. Però questo è il nostro lavoro e ci sono molte persone, molte famiglie che lavorano al massimo ed investono molti soldi”.

Tutto lascia pensare dunque che nel 2020 ci saranno ben due coppie di fratelli sulla griglia di partenza della MotoGP, anche se per Aleix Espargaró non hanno molto in comune: “Nel caso dei Marquez, uno è il miglior pilota della storia, con molti titoli e corre in Honda, che è casa sua. Allo stesso tempo, Alex non ha mai corso in MotoGP. La nostra situazione invece è molto diversa, perché entrambi abbiamo un livello simile, lottiamo più o meno nello stesso gruppo e con moto diverse”.