Espargaro: “Stupito dal gran passo, è un bel futuro per Aprilia”

Il 2021 è iniziato alla grande per Aleix Espargaro, che in sella alla sua Aprilia ha sempre ottenuto la top 10 nelle prime tre gare della stagione e attualmente è sesto in campionato. Nel venerdì di libere del Gran Premio di Spagna, non è stato molto diverso, avendo chiuso le FP1 in seconda posizione e archiviando la giornata con il terzo posto nella classifica combinata.

Ciò che maggiormente ha lasciato stupefatto lo spagnolo è stato il passo mostrato con le gomme medie usate e ammette di avere in questo modo una motivazione extra per la gara, anche se si aspetta che Yamaha e Suzuki si facciano vedere sabato: “Sicuramente tutti saremo più vicini, sappiamo che a Jerez è sempre così. Ma, a parte il giro secco, penso che abbiamo un buon passo. Per me è stato anche sorprendente vedere che avevo più di 10 giri su quelle gomme e riuscivo a fare 1’37” ad ogni giro”.

“In gara sarà difficile fare meglio di 37”, quindi se siamo riusciti a girare su questi tempi con gomme usate, dovranno migliorare più di me. Mi sono sentito bene e questo mi dà la motivazione per la gara, perché sono sicuro che soprattutto Yamaha e Suzuki saranno vicine domani. Mi piacerebbe dire che siamo in condizioni di vincere, ma ancora no. La moto è migliorata molto, ma ancora non è pronta per vincere. Questo è l’obiettivo, ma gli altri si avvicinano, soprattutto le Yamaha. Spero di poter stare con loro in particolare nella prima parte della gara”.

Espargaro si mostra dunque piuttosto soddisfatto: “La cosa buona è che sia io sia Aprilia andiamo forte ovunque ci troviamo, quindi non è una cosa di una pista singola. Per noi è la prima volta che siamo così competitivi, quindi c’è il dubbio che passando da una pista all’altra le cose possano cambiare, ma devo dire che mi sono sentito bene già dal primo giro, mi sentivo forte e a mio agio con la moto, nel complesso sono soddisfatto. Penso che le cose cambieranno un po’ con il passare dei giorni, ambire al podio? Perché no? Mi sento bene, quindi vedremo”.

Quest’anno dunque la Casa di Noale sembra aver fatto un notevole passo in avanti e, dopo aver risolto i problemi di affidabilità con il motore che hanno condizionato la stagione 2020, la RS-GP appare abbastanza competitiva da permettere ad Aleix Espargaro di ridurre la distanza dai primi: “Non solo sto nel mio miglior momento della carriera, ma mi trovo anche nel miglior team della mia vita. Non sono mai stato così tanto felice come adesso. In ogni sessione, su ogni pista, sono tra primi tre o i primi cinque. L’anno scorso avevo la sensazione che stavo guidando al meglio, ma ora sono sicuro. Il futuro si prospetta buono per Aprilia, se continuiamo così, correrò per più tempo di quanto pensassi”.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT , Francesco Bagnaia, Ducati Team 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini después de su caída 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 29 / 50 Foto di: Gresini Racing Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 30 / 50 Foto di: Gresini Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 47 / 50 Foto di: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini, Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 48 / 50 Foto di: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images