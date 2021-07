Espargaro: “Sbaglio perché conosco poco la Honda”

Espargaro ha conquistato la top 10 solamente in due occasioni nelle prime nove gare della stagione, con un ottavo posto come miglior risultato a Le Mans. Questo lo porta a trovarsi in 12esima posizione in classifica quando siamo a metà del 2021, due posizioni dietro il suo compagno di squadra Marc Marquez, che ha perso le prime due gare per via dell’infortunio.

In diverse occasioni, il pilota Honda ha mostrato un passo solido in prova, ma afferma di avere ancora difficoltà sul giro secco perché non capisce pienamente i limiti della RC213V. Quando gli viene chiesto dei suoi problemi in qualifica, risponde: “Ciò che succede è che tutti sanno quanto sia buona la loro moto e quello che succede. Il momento in cui tutti spingono è quello in cui hai bisogno di trarre il massimo dalla tua moto, ma senza commettere errori”.

“Senza pre-stagione, solamente con gare nei weekend, quando devo spingere per cercare il giro veloce, cado o vado largo. Questa è una debolezza data dalla mancanza di conoscenza. È successo in qualifica ad Assen, quando volevo attaccare ho commesso un errore con l’anteriore, pensando che fosse buona, invece non lo era”.

Espargaro però ritiene che possa essere utile per le prossime gare: “Questa è la conoscenza per il futuro, quando mi troverò in una situazione simile metterò la media all’anteriore invece della soft e tutto andrà bene. È stato quello il problema, commettiamo errori per mancanza di conoscenza”.

A causa del Covid-19, lo spagnolo ha avuto solamente cinque giorni di test per familiarizzare con la Honda prima dell’inizio della stagione, e tutto si è svolto in Qatar, dai test alle prime due gare del 2021. In circostanze normali, Espargaro avrebbe avuto due giorni a Jerez nel mese di novembre, tre a Sepang a febbraio e altri tre in Qatar prima della gara inaugurale.

Con una pre-stagione 2021 così limitata, Espargaro ammette di aver perso molto tempo prezioso per non commettere errori sulla moto: “Mi manca fare errori durante i test e non durante il weekend di gara. Ovviamente ne faccio tanti durante i fine settimana e questo è dovuto alla scarsa conoscenza. Questo è il punto, è questione di capire i problemi. Una volta che commetti l’errore non lo ripeti, ma devi farlo”.