Espargaro: "Orgoglioso di come Aprilia ha appoggiato Maverick"

Maverick Viñales, che dopo aver rotto il suo contratto con Yamaha durante l'estate ha fatto il suo debutto in Aprilia al Gran Premio d'Aragon, ha preso la decisione di non correre questo fine settimana ad Austin, essendo emotivamente devastato dalla perdita solo pochi giorni fa del giovane cugino Dean Berta Viñales, a cui era molto legato.

Aleix Espargaro, compagno di squadra, amico e grande sostenitore della decisione di Maverick di approdare in Aprilia, ha detto giovedì da Austin che rispetta e comprende pienamente la sua decisione.

"Sono stato in grado di parlare con Massimo (Rivola, CEO di Aprilia) e mi ha detto che Maverick non si sentiva in grado di correre questo fine settimana. Ho subito parlato con lui e gli ho chiesto se voleva stare con me, così non sarebbe stato solo durante questi giorni ad Austin, ma alla fine, Maverick ha preso una decisione che penso sia quella giusta e lo rispetto molto, e sono molto orgoglioso di come Aprilia lo ha sostenuto e si è comportata", ha spiegato il pilota spagnolo.

Maverick ha perso suo cugino domenica scorsa in uno sfortunato incidente avvenuto durante una gara della Supersport 300 a Jerez, ma si è recato negli Stati Uniti martedì. Tuttavia, una volta a Houston e prima di completare il viaggio ad Austin, ha deciso di tornare a casa dalla sua famiglia.

"Fa onore a Maverick aver viaggiato fino agli Stati Uniti e cercare di essere con la squadra questo fine settimana, ma era troppo difficile per lui e dobbiamo rispettare la sua decisione", ha insistito Aleix.

"Aprilia è un'azienda molto grande, con molti interessi e molti soldi in gioco, e il fatto che siano stati così sensibili a questa situazione mi rende molto orgoglioso di farne parte", ha ribadito.

Dopo la morte del quindicenne Dean Berta Vinales, insieme alla morte di altri tre giovani piloti quest'anno, c'è ora un urgente bisogno di trovare soluzioni per rendere il motociclismo più sicuro.

"Non credo che ci sia un'idea che sia definitiva, la cosa più facile potrebbe essere quella di alzare l'età dei piloti, lo si può fare in alcuni campionati, ma non sarà definitiva. Si possono fare molte piccole cose che si sommano per aumentare la sicurezza. Una potrebbe essere quello di ritardare l'età che permette ai piloti di essere in grado di correre sui grandi circuiti, ci sono molte piccole cose che possono essere implementate", ha detto.

L'Aprilia crescerà ancora nel 2022

A livello sportivo, Aprilia è l'unica squadra con le concessioni in MotoGP, cosa che le ha permesso di colmare il divario sui marchi rivali che hanno avuto motori congelati per due anni, qualcosa che cambierà nel 2022, come si è visto al test di Misano, dove tutti erano già sulla nuova moto per il prossimo anno.

"Per me non cambierà molto, sono molto ottimista e ho fiducia in Aprilia, perché vedo il lavoro che stiamo facendo a Noale. Ci sono rischi perché gli altri miglioreranno molto, ma sono convinto che anche noi miglioreremo, abbiamo una buona base e questo ci permette di migliorare senza fare rivoluzioni o partire da zero. Non sarà facile, ma sarà più fattibile migliorare l'anno prossimo partendo da quello che abbiamo ora", ha assicurato.

Infine, gli è stata data la notizia che la Formula 1 sbarcherà in questa stagione, e per i prossimi dieci anni, in Qatar.

"Sono felice per la gente del Qatar, che amo, ora avranno anche la Formula 1 oltre alla MotoGP, ma è una brutta notizia, le auto rovinano l'asfalto e condizioneranno un po' la pista", ha detto il pilota di Granollers.