Espargaro: "Non si è visto il reale potenziale dell'Aprilia"

Espargaro si è reso protagonista di una grande pre-campionato su una RS-GP riprogettata da zero e anche a Jerez si era presentato in forma, chiudendo entrambe le sessioni dei test di mercoledì nella top 10.

Lo spagnolo però ha ammesso che l'Aprilia ha un po' smarrito la strada a partire da venerdì, a causa anche di qualche problemino, e quindi non è riuscito a fare meglio del 17esimo tempo in qualifica.

Tornando ad un set-up più simile a quello utilizzato durante i test in Malesia ed in Qatar, si è sentito di nuovo molto più a suo agio in gara, anche se poi è stato costretto al ritiro dopo soli 3 giri a causa di una scivolata.

Commentando il suo weekend, Aleix ha detto: "Ci siamo persi con il set-up della moto, ma nel Warm-Up abbiamo ritrovato la strada giusta".

"Avevamo cambiato completamente la moto, ma poi siamo tornati su un set-up molto vicino a quello della Malesia e del Qatar. Mi sono sentito molto, molto forte nel Warm-Up, ma in gara non sono partito bene".

"Mi sentivo davvero bene e forse ero troppo ansioso di recuperare, quindi ho cercato di fare subito dei sorpassi. Mi sentivo più veloce di Oliveira e di Petrucci, ma ho avuto fretta, ho fatto un errore e sono caduto".

Quando gli è stato domandato da Motorsport.com se sarà importante per l'Aprilia fare una seconda gara a Jerez, Espargaro ha detto: "Vorrei poter correre già domani a Jerez, perché sento che non abbiamo mostrato il nostro potenziale reale".

"Ci siamo persi completamente a causa di un problema al freno motore e alla frizione. Ma sono sicuro che il livello e il ritmo che può tenere l'Aprilia su questa pista, con questo caldo, sia molto più vicino al podio che alla top 10".

Aleix quindi ha spiegato che il suo obiettivo principale nella giornata di venerdì sarà quello di fare un time attack, per cercare di migliorare la sua posizione in griglia e sfruttare il passo gara.

"Penso che sia la cosa più importante da fare venerdì, fin dall'inizio, concentrarci subito sul giro veloce" ha detto lo spagnolo. "So di avere un buon ritmo, so di essere forte in gara fisicamente. Ma dobbiamo partire più vicini alla pole position".

"E' molto difficile perché l'accelerazione non è il punto forte dell'Aprilia, quindi se sei 15esimo al primo giro, poi diventa molto difficile superare".

