Il balzo in avanti di KTM è talmente tanto impressionante che lo stesso Pol Espargaro non crede di poter essere così competitivo su tracciato così diversi tra loro come Brno, Red Bull Ring e Misano. Lo spagnolo ha chiuso il venerdì di libere con il nono tempo nel primo turno ed il terzo crono nella seconda sessione, a dimostrazione dell’ottimo pacchetto che la Casa austriaca sta portando in pista.

Al termine della prima giornata del Gran Premio di San Marino, Espargaro commenta: “Non pensavo che potessimo essere a questo livello in tutte le gare. Bisogna aspettare, non credo che siamo messi bene come in Austria. Le Yamaha hanno un ritmo migliore, sono più veloci, ma noi rispetto allo scorso anno andiamo molto meglio qui. Mi rende felice pensare che possiamo ripetere quanto fatto a Brno ed in Austria, ma bisogna avere pazienza”.

“È una pista con un asfalto nuovo – prosegue il catalano – e per molti piloti si corre anche con gomme nuove. È solo la prima giornata del weekend, ma penso che abbiamo buone opportunità di fare una buona gara. Non dico che possiamo lottare per vincere, ma sicuramente per poter stare nei primi cinque”.

Con queste prestazioni, il minore dei fratelli Espargaro cerca la motivazione nelle grandi sfide, come chiudere la stagione nelle prime tre posizioni: “Tutto questo è molto positivo pensando al campionato. Siamo a pochi punti dai primi, nonostante lo zero che abbiamo raccolto. Chi lo sa, magari possiamo arrivare a fine stagione con l’opportunità di essere fra i primi tre e questo mi motiva molto”.

Tuttavia, le Yamaha si sono mostrate molto forti su questa pista, su cui arrivavano completamente senza informazioni: “Sinceramente, mi hanno sorpreso, perché sono state molto veloci, soprattutto Maverick questa mattina. Ho volato con lui da Barcellona ed aveva delle aspettative molto alte. Loro sanno di essere veloci e che la M1 va bene su questa pista. Si aspettano molto da queste due gare”.

Il pilota KTM pensa che Yamaha sia consapevole del fatto che se vuole fare il colpo grosso, deve puntare sulle due gare di Misano: “Non hanno molte altre piste che si adattino bene alla loto moto, qui ci sono due gare, molti punti in gioco e sanno di doverne approfittare per avere vantaggio su Ducati e su di noi. Questo per loro è chiaro e vogliono farlo. Sul giro secco sono molto veloci e hanno un ritmo migliore rispetto a tutti gli altri. Vediamo cosa potremo fare contro di loro”.