Espargaró: "L'Aprilia sta andando nella giusta direzione"

La Casa di Noale è l’unica in griglia della MotoGP che può sfruttare le concessioni per lo sviluppo e di questo vantaggio ne hanno approfittato i piloti ufficiali del team in Malesia.

Aleix Espargaro era sceso in pista da solo mercoledì, ma oggi, giornata di inizio dei test ufficiali con tutti i piloti presenti, ha confermato il suo stato di forma ottenendo il miglior crono in 1’58’’371 ed avvicinando il tempo di 1’58’’703 con cui Fabio Quartararo aveva ottenuto la pole nel 2019.

“Sono soddisfatto del lavoro fatto a Noale nel corso dell’inverno” ha dichiarato Aleix. “La moto sta crescendo bene. Siamo stati qui ad inizio settimana e sia Savadori che Vinales hanno avuto modo di girare molto più di me”.

“So che la moto ha una migliore guidabilità e curva meglio. Ovviamente c’è del margine per crescere, ma siamo soltanto al primo giorno di test”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La giornata odierna ha visto la Aprilia conquistare la scena grazie anche al secondo riferimento firmato Maverick Vinales. Questo risultato conferma l’ottimo lavoro svolto dalla Casa italiana.

“Per i prossimi giorni dobbiamo continuare a confrontare i due telai a disposizione. Il nostro programma è decidere quale dei due useremo nel corso della stagione, ma se avremo ancora dei dubbi li porteremo entrambi a Mandalika. Domani vorrei fare una simulazione gara per capire come si comporta la moto”.

Aleix, però, non si è detto soddisfatto del tempo ottenuto oggi e domani vuole provare ad andare all’attacco del crono record.

“Aver concluso la giornata vicino al miglior tempo assoluto significa che lo sviluppo della moto sta andando nella giusta direzione. Vediamo se domani riuscirò a battere il record”.