Espargaro: “I piloti Moto2 che rifiutarono Aprilia si pentiranno”

Un certo numero di piloti è stato elencato come compagno di squadra di Aleix Espargaro in sella alla RS-GP dopo che Andrea Iannone è stato squalificato per quattro anni per doping. I principali candidati menzionati sono stati i veterani della MotoGP Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow, mentre Marco Bezzecchi, Joe Roberts e Fabio Di Giannantionio sono quelli provenienti dalla Moto2 e messi in relazione con Aprilia nel 2021.

Ma Bezzecchi è un ‘protetto’ di Valentino Rossi e Roberts ha deciso di rimanere in Moto2, mentre Di Giannantonio ha già un contratto con Gresini in MotoGP per il 2022, dopo che l’azienda del compianto Fausto taglierà con Aprilia al termine di questa stagione.

L’ex pilota Superbike Lorenzo Savadori è finito in sella alla RS-GP di quest’anno, ma Aprilia è sul punto di ingaggiare un piota di più alto profilo per l’anno prossimo, dato che Maverick Vinales sembra essere pronto ad approdare alla Casa di Noale dopo aver dato l‘annuncio dell’addio a Yamaha al termine di quest’anno.

La moto del 2021 è la più forte che il marchio abbia mai avuto nella MotoGP dell’era moderna, con Espargaro che chiude costantemente nella top 6 e non è molto lontano dal podio. Anche se lo spagnolo si rifiuta di commentare le voci che danno prossimo l’arrivo di Vinales, afferma che Aprilia meriti un top rider e crede che i piloti Moto2 che hanno rifiutato di fare il salto nel 2021 hanno perso una grande opportunità.

“Ho detto molte volte che per me è stato brutto quando Massimo mi ha detto che l’anno prossimo non avremo altre due moto in pista – ha affermato Aleix Espargaro quando gli è stato chiesto se le voci su Vinales fossero buone per l’immagine di Aprilia – inoltre mi sono arrabbiato quando ho saputo che alcuni piloti della Moto2 hanno detto che non volevano venire da noi. Amo Aprilia, amo questo progetto, lo sento mio e voglio dimostrare che si sbagliavano”.

“Penso che questi piloti in Moto2 che non volevano venire, non saranno felici in futuro, perché hanno perso una grande opportunità e spero che l’anno prossimo il mio compagno di squadra sia un pilota molto forte, perché ce lo meritiamo. Lavoriamo sodo e non siamo lontani dai top team”.

Gresini Racing, che ha supportato Aprilia dal suo ingresso nel 2015, diventerà un team satellite Ducati il prossimo anno e ha ingaggiato Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi invece sarà in squadra con Luca Marini nel team VR46, che disporrà di una Ducato, mentre Joe Roberts è stato dato in colloqui con Ajo KTM per stare in Moto2.