Espargaro e la nuova Honda: "Niente panico se non è subito più veloce"

La Honda rivisto radicalmente la sua RC213V per la stagione 2022 dopo aver vissuto due anni particolarmente difficili nel 2020 - che è stata la sua prima annata senza vittorie da quando è tornata in MotoGP a tempo pieno nel 1982 - e nel 2021.

Anche se lo scorso anno ha ottenuto tre vittorie per gentile concessione di un Marc Marquez ancora in fase di recupero, la Honda ha concluso il 2021 con un deficit di 143 punti nei confronti della Ducati, al quarto posto nella classifica Costruttori.

Pol Espargaro ha conquistato solo un podio ed una pole position nella sua prima stagione con la Honda dopo un lungo periodo con la KTM, con tutti i piloti del marchio che sono stati ostacolati dalla carenza di grip al posteriore della RC213V.

I test pre-stagionali del 2022 dureranno appena cinque giorni (solo i rookie ed i collaudatori avranno a disposizione qualche giorno in più), divisi tra Sepang ed il nuovo tracciato di Mandalika, in Indonesia.

Alla due giorni di test che ha chiuso il 2021, a Jerez nel mese di novembre, il prototipo Honda 2022 è stato accolto con elogi dai suoi piloti, anche se Espargaro ha ammesso che è ancora presto per dire quanto sia migliore rispetto all'antenata.

"La moto è meglio, ma è ancora troppo presto per parlare di quanto lo sia, perché prima di tutto abbiamo bisogno di vederla insieme a tutte le altre moto in pista per capire dove siamo", ha detto la scorsa settimana durante una conferenza virtuale organizzata dalla Honda.

"Non siamo gli unici a giocare a questo gioco, e non siamo gli unici a portare in pista una moto nuova".

"Tutti stanno facendo la stessa cosa e tutti faranno un passo avanti, quindi la bontà della nostra moto la vedremo solo tra qualche giorno in Malesia, quando saremo insieme alle altre moto".

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non ha senso dire che la moto è molto meglio se poi magari noi guadagnamo due decimi e tutti gli altri mezzo secondo".

"Quindi, è qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare, e poi vedremo nelle prime gare dell'anno. Ma se non saremo ancora al top, questo non significa nulla".

"La nuova moto richiede tempo. Sfortunatamente abbiamo solo cinque giornate di test, che penso siano sufficienti, ma se non sarà così non dobbiamo avere il panico".

"Avremo la possibilità di migliorare la moto avendo i quattro piloti factory a pieno regime, questo significa che la moto sarà sicuramente migliore di prima".

Avere più grip al posteriore è stata la richiesta principale dei piloti della Honda - richiesta che apparentemente è stata assecondata - ma Espargaro ritiene che serva anche qualche cavallo in più per provare a pareggiare la potenza della Ducati.

"Avere più grip era un qualcosa di molto importante per noi, ma negli ultimi anni abbiamo visto che la Ducati è davvero forte sui rettilinei. Questa è la chiave per sorpassare e per lottare per le vittorie".

"Dunque, se vogliamo fare una buona stagione quest'anno, visto che ci saranno più Ducati sulla griglia, dobbiamo essere più veloci sui rettilinei sia per recuperare posizioni che per difenderle".

"Tutto è importante, tutto conta. La strada è quella giusta, ma dobbiamo rimanere calmi".