Espargaro: "Dovizioso e Ducati l'esempio da seguire per Aprilia"

Il 2020 sarà un anno molto importante per l'Aprilia in MotoGP. Nei test di Sepang debutterà una moto completamente rivista, sulla quale è riposta grande fiducia anche da parte di Aleix Espargaro, che si appresta ad affrontare la sua quarta stagione con la Casa di Noale, quella che spera possa essere quella della svolta.

Una continuità che il pilota di Granollers non aveva mai avuto in passato e che spera gli possa permettere di seguire le orme di quello che ha rivelato essere il suo pilota preferito sulla griglia della classe regina: Andrea Dovizioso.

"E' il mio pilota preferito, senza dubbio. Tutti parlano solo di Marquez, Vinales o Valentino, ma per me quello che sta facendo Dovi è impressionante. Dal 2017 è sempre stato secondo nel Mondiale" ha detto Aleix.

Lo spagnolo poi ha argomentato meglio questa sua passione per "Desmodovi", spiegando che ammira tantissimo il lavoro che ha fatto per portare la Ducati dall'essere una moto che prendeva 2" al giro ad una contendente al titolo.

"Quando è arrivato alla Ducati, la moto non era veloce, ma l'ha migliorata anno dopo anno e al suo fianco aveva piloti molto veloci come Iannone, Lorenzo e Petrucci. Forse lo hanno battuto in un paio di gare, ma nessuno è stato in grado di batterlo in una stagione ed è questo che conta".

Una cosa che invidia al forlivese poi è la sua capacità di non perdere mai la testa e rimanere sempre lecito. Cosa che lo stesso Aleix ha ammesso non essere la specialità della casa nel suo caso.

"Non è mai troppo esaltato e non si abbatte. Penso che questo tipo di stabilità sia molto, molto importante. Io, per esempio, non ce l'ho. Sto cercando di imparare, ma di carattere non riesco mai ad essere abbastanza felice o a non arrabbiarmi.

Sul suo obiettivo per il proseguimento dell'avventura con l'Aprilia non ha dubbi: il sogno sarebbe proprio di riuscire a seguire le orme di ciò che ha fatto il ducatista e portare la casa di Noale alla ribalta sul palcoscenico più importante, quello della MotoGP.

"Lo è. Replicare quello che ha datto Dovi alla Ducati è il mio obiettivo al 100%. Questo è quello che vorrei. La cosa più semplice sarebbe cambiare squadra e trovare una moto factory, magari anche in un team satellite, e cercare di lottare per il podio".

"Ma la cosa che mi piacerebbe di più sarebbe riuscire a portare l'Aprilia sul podio come ha fatto lui con la Ducati. Quando è arrivato a Borgo Panigale erano lontanissimi dai migliori e guardate ora il livello della loro moto. Quest'anno ha fatto quasi 300 punti. Il problema è che si deve confrontare con il pilota più forte della storia, quindi il secondo posto è quasi come un titolo" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan