Espargaro: "Dovi qui non corre, forse non è così appassionato..."

Al Red Bull Ring il caso del giorno è rappresentato dall'esclusione dal Gran Premio d'Austria di Maverick Vinales da parte del team ufficiale Yamaha. Il catalano è accusato dal team di aver sabotato la sua Yamaha M1 durante la gara di domenica scorsa, affrontata sempre sul tracciato austriaco che ha ospitato il GP di Stiria.

Aleix Espargaro, amico di Vinales, ha ricordato quando lui stesso ha avuto in passato screzi di una certa portata con Aprilia, soprattutto nei primi anni, quando la Casa di Noale faticava ad affacciarsi alla Top 10 con regolarità.

"Lo sapete tutti, nei miei primi anni in Aprilia ho avuto problemi e non sempre ho reagito come avrei dovuto. Negli ultimi anni abbiamo migliorato le cose e l'unione tra tutti nella squadra è migliore. Ora le reazioni sono diverse, sostenendo la squadra", ha detto, nonostante il fatto che domenica scorsa "un motore si è rotto quando ho avuto un ritmo molto buono per essere in lotta per una buona posizione".

"Dipende dall'ambiente e da come la squadra ti sostiene. Sono caduto a Barcellona e nessuno mi ha detto niente. Devo cercare di mantenere la calma, sta correndo. Sono il primo ad aver reagito male a volte. È difficile gestire una situazione quando ti succede qualcosa in gara. Non sto difendendo Maverick, non so cosa sia successo, ma a volte non è facile reagire bene quando succedono cose del genere".

Yamaha ha mosso accuse molto pesanti nei confronti di Vinales. Per questo motivo sarà difficile rivederlo in sella a una M1 nel corso di questa stagione. A Espargaro non dispiacerebbe affatto vedere Vinales subito in sella all'Aprilia, già in questa stagione.

"A livello umano e per il rapporto che ho con Maverick, sarebbe un bene per lui a livello mentale e sportivo. Lo sarebbe certamente, perché in Aprilia abbiamo una grande squadra e la moto sta crescendo, sarebbe molto benvenuto, perché farebbe bene di sicuro. Ma non credo che sia tutto così semplice, e ancor meno a metà stagione. Non è così facile da organizzare. Prima vedremo come procedono le cose con la Yamaha e poi se finirà per venire in Aprilia, il che sarebbe fantastico. Un'altra opzione è che abbiamo un test team super forte quest'anno, quindi potrebbe testare per il resto della stagione. Ma lasceremo passare il tempo e lasceremo che le notizie sulla Yamaha si raffreddino".

L'infortunio di Lorenzo Savadori, arrivato lo scorso fine settimana in uscita dalla curva 3 dopo un terribile incidente, dovrebbe tenerlo lontano dalla pista non solo in questo fine settimana, ma anche al Gran Premio di Gran Bretagna. Espargaro, a questo punto, ha tirato in ballo Andrea Dovizioso, che ormai da tempo sta compiendo test in sella alla RS-GP ma che non correrà al Red Bull Ring.

"Hanno cercato di far operare Lorenzo rapidamente in modo che potesse tornare il più presto possibile, ma l'infortunio era più grave di quanto sembri e non credo che ce la farà a Silverstone. Ovviamente ho chiesto a Massimo (Rivola) di spingere Dovi a venire a correre, ma non so. Dovi ha sempre detto che voleva correre, che voleva correre di nuovo quando ha lasciato Ducati, ma non deve essere così appassionato, perché qui non avrò un compagno di squadra", ha concluso Aleix.