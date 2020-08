Espargaro: "Aprilia può imparare tanto da Dovizioso"

L'annuncio della separazione a fine anno tra Andrea Dovizioso e la Ducati continua a lasciare il segno. Se la Casa di Borgo Panigale è alla ricerca del sostituto del forlivese - o meglio, sta scegliendo tra una rosa di candidati - Andrea, come lui stesso ha ammesso, non ha piani B.

Non è tutto, perché per la prossima stagione tutte le selle di un certo livello sono ormai impegnate. Unica eccezione quella dell'Aprilia. Il team di Noale sta aspettando di capire se e quando potrà riavere in sella Andrea Iannone, coinvolto in modo sfortunato in un caso di doping involontario che sta assumendo toni preoccupanti per il modo in cui è gestito.

Questo, dunque, fa di Aprilia un approdo possibile, almeno sulla carta. Andrea, in questi giorni, ha trovato uno sponsor della possibile operazione di mercato. Si tratta di Aleix Espargaro, pilota ufficiale Aprilia, il quale si è detto entusiasta della possibilità di avere Andrea come compagno di squadra, e per più motivi che ha elencato.

"L'ho detto tante volte in passato: Dovi è il mio pilota preferito in griglia. Lo è per il suo approccio alle corse, per il suo modo di lavorare, per il suo carattere tranquillo. Sono molto diverso, io ho molti più alti e bassi".

"Posso imparare molto da Dovi come pilota penso che possa fornire molte informazioni ai nostri ingegneri. E anche loro possono imparare molto da lui".

L'aspetto più curioso del debrief di Espargaro fatto questo pomeriggio, è che il catalano ha scelto termini e forma di linguaggio come se Dovizioso fosse già un pilota Aprilia. Andrea, dal canto suo, ha fatto sapere di non essere in trattativa con nessuno e di essere ancora nel limbo che lo vede senza opzioni per la prossima stagione di MotoGP.

"Sarà bello avere Dovi come compagno di squadra. Se riesco a essere al suo stesso livello o a finire davanti, mi renderà un pilota migliore".

"E' chiaro però che stiamo parlando di una possibilità. Aprilia ha l'unica moto ufficiale disponibile in griglia per il prossimo anno. Sarà più che benvenuto", ha concluso Espargaro.

