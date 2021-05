Espargaro accusa Morbidelli, Franco risponde: “Colpa condivisa”

Nel primo giro del Gran Premio di Francia c’è stato un momento concitato che ha visto protagonisti Pol Espargaro e Franco Morbidelli all’uscita della chicane Chemin aux Boeufs. Il pilota Honda ha effettuato una manovra che ha costretto Morbidelli a muoversi al suo interno nella curva successiva. Ma lo spagnolo ha frenato forte nella curva seguente cercando di passare l'altra Petronas SRT Yamaha di Valentino Rossi, con Morbidelli costretto a finire nella ghiaia dopo un contatto.

Espargaro pensa che la colpa del contatto sia solo di Morbidelli, anche se la Direzione Gra lo ha classificato come incidente di gara: “Beh, il problema lì è che Morbidelli arrivava troppo forte e ha fatto un errore in frenata, quindi mi ha portato fuori. Avevo Valentino all'esterno, quindi ho portato fuori Valentino”.

“Dopo la gara ho trovato Valentino qui nel paddock, abbiamo parlato brevemente e lui era d'accordo con me. Ma in realtà, è chiaro che Franco ha frenato troppo tardi e ha avuto un contatto con me, di conseguenza io ho avuto un contatto con Valentino. Questa è una cosa che nelle gare può succedere. È un incidente di gara, ma non possiamo perdere di vista chi è quello che ha iniziato tutta l'azione e chi è quello che ha toccato un altro pilota, che in questo caso era Morbidelli che frenava troppo tardi".

Quando i commenti di Espargaro sono stati riportati a Morbidelli da Motorsport.com, l'italiano ha risposto: "Penso che la colpa debba essere condivisa, perché quando ho visto che Pol ha fatto quella manovra, ho pensato immediatamente che era fuori. Così ho provato a superarlo solo perché avevo molta più velocità e sono andato all'interno. Ho pensato che dopo quel momento avrebbe preso la curva successiva un po' più attentamente. Invece è stato davvero bravo e aggressivo a cercare di attaccare immediatamente Vale e non me lo aspettavo. La sua manovra sicuramente non è stata pericolosa, ma molto aggressiva. L'ho solo colpito sul posteriore e sono finito all'esterno della pista e non ho potuto controllare la moto. Questo è l'incidente secondo me”.