Pol Espargaro: "Ora l'obiettivo è battere Marc e puntare al titolo"

L’attesa è finita, il team Repsol Honda ha finalmente svelato la RC213V che scenderà in pista nel 2022 per provare a rivendicare il titolo dopo due anni di digiuno. La nuova arma della Casa dell’Ala dorata è innovata sotto diversi punti di vista e ha un po’ cambiato direzione per favorire i diversi piloti. Un primo assaggio lo abbiamo visto già nei test di Sepang i giorni scorsi, ma oggi la squadra ha tolto i veli alla moto con la livrea definitiva.

Marc Marquez è tornato, e con lui il suo compagno di squadra Pol Espargaro, che si appresta a cominciare la sua seconda stagione da pilota Repsol. Lo spagnolo, partito in sordina nel 2021, ha concluso l’anno con un’exploit, mostrando evidenti progressi in sella alla Honda. Per il 2022 l’obiettivo di Polyccio è chiaro: punta a ripartire dai buoni risultati per poter ambire a lottare per il vertice in maniera costante. Le ambizioni sono elevate, ma sicuramente ben riposte, considerati i feedback positivi dopo i test di Sepang dello scorso fine settimana.

Lo scorso anno è stato speciale indossare i colori del Repsol Honda Team. Come ti approcci alla tua seconda stagione con la squadra?

“In un modo molto diverso. Certo arrivo a questa stagione con più esperienza, che alla fine è una delle cose più importanti in MotoGP, e sapendo cosa avrei trovato nei test in Malesia. Abbiamo solo cinque giorni di test e sapere già come è la squadra, come è la moto, cosa trovo nel box, è già qualcosa di molto importante, molto grande”.

Ti sei allenato molto durante l'inverno, correndo in MX, Flat Track e in molti circuiti. Come ti senti fisicamente?

“Cerco ogni inverno di fare qualcosa di diverso, di affrontare la stagione in modo diverso. Sono nel mondiale da molti anni e cerco di fare qualcosa di differente e nuovo per provare a sentirmi pronto e più veloce all'inizio dei test. Ma sì, questo inverno è stato come tutte le pre-stagioni: duro allenamento fisico e ho aggiunto un po' di allenamento di motocross, un po' di Flat Track e sicuramente un po' di moto da strada, la CBR in piste come Jerez e Portimao. Cerco di fare più cose possibili e mi piace il fatto che mi senta più pronto per l'azione”.

Alla fine del 2021 hai fatto un grande passo in avanti con la moto, cosa ha causato questo 'click'?

"È stato un peccato che sia avvenuto così tardi e quando mi sentivo pronto. Sapevamo anche che avevamo diversi di problemi che non ci permettevano di migliorare perché avevamo bisogno di fare alcune modifiche più importanti sulla moto e non potevamo metterci mano fino al 2022. Alla fine della scorsa stagione ho iniziato a sentirmi molto meglio, molto più veloce. È stato un peccato finire come abbiamo fatto a Valencia dove ero in testa alle sessioni, nei primi tre il venerdì, ma è stato molto bello chiudere la stagione con quel guizzo. Mi ha fatto sentire come se potessi iniziare il 2022 nello stesso modo e sicuramente mi sento più pronto perché l'anno scorso siamo riusciti a risolvere dei problemi e ora possiamo pensare che quest'anno sarà fantastico. Avere una mentalità positiva è il modo migliore per iniziare la stagione”.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Il 2021 è stata una stagione con molti alti e bassi, ma si è conclusa in modo positivo, nel complesso.

"Sì, è così, ma alla fine siamo riusciti a concludere l’anno facendo buoni risultati. Onestamente, penso che Valencia avrebbe potuto essere il nostro miglior risultato perché stavo volando, ero davvero veloce, e mi sentivo pronto a raggiungere qualcosa di grande. Ma alla fine non abbiamo potuto trarre il massimo dalla moto perché non la conoscevo bene, però sono sicuro che quest’anno siamo pronti a fare qualcosa di importante e migliore rispetto all'anno scorso. Speriamo di poter lottare per la prima vittoria in MotoGP”.

Il nuovo concept della Honda RC213V può aiutare in questo senso?

“Spero di sì. Il mio stile di guida è caratterizzato molto dal grip al posteriore ed è quello su cui si basa la nuova moto. Tutti noi piloti ci siamo lamentati di questo durante l'anno scorso e la Honda ha fatto un ottimo lavoro. Hanno lavorato sull’area in cui abbiamo avuto la maggior parte dei problemi l'anno scorso e sento che la moto che abbiamo ora è più sulla linea con le altre. Penso davvero che il nostro pacchetto di base sia fantastico. Nel corso dell'anno con una nuova moto la miglioreremo e la renderemo ancora più forte, ma penso che la base sia ottima. Credo che dal Qatar in poi ci sentiremo pronti a lottare per qualcosa di importante, che è il nostro obiettivo”.

Cosa puoi dare alla Honda quest'anno?

“Speriamo tante vittorie, tanti podi, tante pole position, grandi battaglie, si spera anche con il mio compagno di squadra che sono abbastanza sicuro sarà in forma. È il mio obiettivo da quando sono arrivato in Honda: non punto ad essere nei primi cinque, voglio vincere le gare e cercare di conquistare il mondiale. Ecco perché mi sveglio ogni mattina e mi alleno come faccio, è l'unica cosa a cui penso ogni giorno. Sono pronto a farlo”.

Chi è l'uomo da battere nel 2022?

“Prima di tutto, il tuo compagno di squadra! Questa è una cosa che tutti i piloti diranno, ma è vera. Nel mio caso, sono nel posto più difficile perché il mio compagno di squadra è uno dei più grandi piloti della storia della MotoGP. Significa che il mio lavoro sarà più difficile di quello degli altri piloti, ma questo mi darà anche più motivazione. Cercare di battere un pilota qualunque e provare a battere il numero uno non è la stessa cosa. Ripeto, questa è una motivazione enorme per me e ho intenzione di provare a farlo”.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media