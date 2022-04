MotoGP | Miller: “Lasciato all’oscuro da Ducati sul mio futuro”

Jack Miller, che in sella alla Ducati ha conquistato tre vittorie, fa parte del gruppo di Borgo Panigale dal 2018, quando è entrato in Pramac. Lo scorso anno ha guadagnato il posto nel team ufficiale, chiudendo la stagione 2021 in quarta posizione nella classifica generale con due vittorie e 61 punti di distacco dal vicecampione del mondo Pecco Bagnaia.

Il futuro di Miller con la Ducati è stato sotto i riflettori fino ad ora, la sua sella è infatti insidiata dal pilota Pramac Jorge Martin e dal portacolori Gresini Enea Bastianini. I due sono i principali candidati a diventare compagno di squadra di Bagnaia nel 2023, con quest’ultimo che ha firmato un rinnovo biennale all’inizio del 2022.

Parlando in esclusiva con Motorsport nel giovedì del Gran Premio delle Americhe, Miller ha rivelato che non ci sono stati colloqui con Ducati riguardo il proprio futuro: “No, nessuna discussione. Cosa devo fare? Il meglio che posso, non sono in grado di cambiare questa cosa. Come ho già detto, mi sono trovato in questa posizione volta dopo volta, non fa alcuna differenza agitarsi o stressarsi per questo. L’unica cosa che posso fare è provare a fare del mio meglio in pista e basta. Non c’è stata una parola da parte loro, e questo ferisce perché vieni lasciato all’oscuro. Ma cosa ci si può fare?”.

Quando gli è stato chiesto se fosse frustrante correre con un contratto di anno in anno e con un futuro incerto ha risposto: “Sicuramente, ma a volte devi iniziare a dubitare e capire perché succede. Non ho il controllo di questo, faccio tutto ciò che posso e se le cose non funzionano, pazienza. Ma mi piacerebbe fare in modo che le cose vadano bene. Se non sarà così, non lo sarà, non c’è niente che posso fare, non posso cambiare nulla, devo dolo provare a fare un passo avanti e sperare di restare qui un po’ più a lungo”.

Miller afferma di sentirsi ancora amato da Ducati, che ha solo aggiunto la mancanza di informazione sul suo futuro, ma suggerisce che ci siano dei fattori “politici” dietro il suo rinnovo: “Mi sento amato e c’è una grande atmosfera, mi piace essere qui. Per questo ti stressa non sapere se puoi restare. Ma capisco che si tratta di una decisione molto, molto grande e c’è tanta politica dietro questa sella. So che questi ragazzi vorrebbero sistemarmi e rendere le cose più facili. Ma non dipende da loro. È così, è un lavoro politico. È la parte brutta delle corse, ma c’è anche questa. Si ha bisogno di queste cose per far girare le cose. Non mi sento come se fossi un peso e provo a fare le cose che posso, tutto ciò che faccio è per il team, sempre”.

Il pilota Ducati ha rivelato di aver ricevuto l’interesse di altri team e afferma che non c’è problema nel trovare un altro posto in MotoGP nel 2023. Quando gli è stato chiesto se avesse parlato con altre squadre infatti, Miller ha risposto: “Ovviamente. Non sono mica una fetta di prosciutto, ci sono altri interessati lì fuori e so che potrò avere un altro posto da qualche parte in questo paddock”.

“Non sono affatto stressato per questo. Anche quando in passato sono stato piantato in asso, ho mantenuto la mia parola con Ducati, anche quando ero un pilota Pramac e stavano per firmare per il ritorno di Jorge Lorenzo nel 2020, e in quel momento io ero un po' senza lavoro. Ma so che ci sono molte persone in questo paddock che mi vogliono. So anche che tante persone mi sostengono e di sicuro non sarà un problema trovare una sistemazione. Ma il mio obiettivo principale è provare a rimanere qui”.