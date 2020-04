Elias: "Rossi non mi perdonerà mai per Estoril 2006"

Il 15 ottobre 2006, lo spagnolo Toni Elias ha ottenuto la sua unica vittoria nella classe MotoGP fino ad oggi. In sella ad una Honda del Team Gresini, lo spagnolo ha fatto una grande rimonta per tagliare il traguardo per primo, con 0,002 millesimi di secondo di vantaggio su Valentino Rossi, il margine più breve nella storia della MotoGP.

I cinque punti persi all'Estoril sono stati quelli che alla fine hanno separato il pesarese dalla conquista del suo sesto titolo mondiale nella successiva gara di Valencia, l'ultima di quell'anno.

Questa domenica, DAZN ha ricordato quella leggendaria gara del 2006 con Toni Elias come ospite, che ha commentato quell'incredibile vittoria.

Uno dei fatti più curiosi spiegati da Elías, che a 37 anni sta ancora gareggiando in MotoAmerica negli Stati Uniti, è che la chiave della sua vittoria sono stati gli pneumatici.

"Per quella gara, Michelin ci ha portato un nuovo pneumatico al sabato, sono riuscito a migliorare il mio ritmo di sette decimi e a lottare per la vittoria. Ho ringraziato la Michelin per il loro aiuto, anche se ero molto arrabbiato quando ho scoperto che questo pneumatico, con una carcassa più morbida, era quello utilizzato dai top rider per tutta la stagione, e che ci è stato dato solo nella penultima gara dell'anno".

La verità è che con "l'aiuto" del pneumatico, e con il suo innegabile talento, Elias ha ottenuto una vittoria spettacolare, e lo ha fatto lo stesso giorno in cui Dani Pedrosa ha buttato fuori il suo compagno di squadra, e poi Campione del Mondo Nicky Hayden, entrambi sulla Honda ufficiale.

Quell'incidente sembrava aver riportato il titolo tra le mani di Rossi, ma un incidente del "Dottore" nell'ultima gara di Valencia ha restituito il comando all'americano, che ha vinto il Campionato del Mondo con 252 punti, cinque in più di Rossi (247), che con più vittorie quell'anno (5) di Nicky (2), sarebbe stato campione a parità di punti.

Podio: il vincitore della gara Toni Elias, Fortuna Honda, il secondo classificato Valentino Rossi, Yamaha, il terzo classificato Kenny Roberts, Jr., Team Roberts Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La sconfitta in Portogallo ha tolto il titolo a Valentino e questo non sembra averlo dimenticato, come ha spiegato Elias durante la trasmissione della gara.

"Quando incontro Valentino ad Austin, lo vedo ogni anno, vedo che ce l'ha ancora dentro, non mi ha perdonato. È terribile, è finita, è ora di essere amici, ma non è possibile, è talmente competitivo che non riesce a smettere, non me lo perdonerà mai" ha spiegato Toni con una risata.

"Per me è il contrario, un giorno l'ho battuto, ma fino a poco tempo fa lo consideravo il miglior corridore di tutti i tempi, perché in questo momento il migliore è Marc Marquez, e penso che lo batterà".

Vincendo ad Estoril, la sua unica vittoria in MotoGP, Elías era in sella ad una Honda satellite del Team Gresini, e all'epoca si diceva che la sua moto fosse come quelle ufficiali. Senza contratti in vista, lo spagnolo ha rivelato la verità.

"Un pilota satellite non vincerà ma il Mondiale, è la politica. Non è possibile, non si addice agli sponsor del Factory Team. Anche se un costruttore ti firma un contratto con materiale ufficiale, non succederà mai, l'ho vissuto. Un giorno Cal Crutchlow si ritirerà e potrà parlare, come me ora, e potrà spiegare, non avrà mai una moto come quella ufficiale".

Related video