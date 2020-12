L'assenza di Marc Marquez ha equilibrato la MotoGP

L'infortunio di Marc Marquez nella prima gara della stagione 2020 a Jerez ha creato uno scenario nuovo in MotoGP. Il suo infortunio ha aperto la lista dei candidati al titolo al punto che è stato eguagliato il numero di vincitori in un anno (9), nonostante siano stati disputati appena 14 Gran Premi.

Il #93 è diventato il riferimento della classe regina fin dal suo debutto nel 2013. Fino al 2019, il catalano ha vinto sei titoli in sette anni, portandosi a casa 56 dei 127 GP che ha disputato (44%). In quel periodo, infatti, 10 piloti si sono divisi le gare rimanenti e solo 6 hanno colto la prima vittoria in MotoGP.

Tutti i piloti che hanno vinto in MotoGP tra il 2013 ed il 2019

Pilota Numero di vittorie Jorge Lorenzo 24 Andrea Dovizioso 13 Valentino Rossi 10 Dani Pedrosa 9 Maverick Viñales 7 Cal Crutchlow 3 Alex Rins 2 Jack Miller 1 Andrea Iannone 1 Danilo Petrucci 1

In questo 2020 senza Marquez, dei 9 vincitori diversi, 5 lo hanno fatto per la prima volta in MotoGP e uno di loro, Brad Binder, lo ha fatto da esordiente. Una cosa che non accadeva da quando era stato Marc stesso a farlo nel 2013.

Molti hanno attribuito questo nuovo equilibrio al nuovo pneumatico posteriore introdotto dalla Michelin. E qualcuno ha anche provato ad ipotizzare quanto questa novità avrebbe influenzato l'otto volte campione del mondo. Tutto ciò che si può dire è che quando Marc Marquez è caduto nell'unica gara a cui ha preso parte nel 2020, era risalito dal 16esimo al secondo posto, facendo anche il giro veloce, su un circuito che non è mai stato tra i suoi preferiti.

Se analizziamo le ultime tre stagioni in cui Marc Marquez è stato campione, ed escludiamo i suoi risultati, vediamo che il copione non sarebbe stato molto diverso da quello del 2020.

Nel 2019, quando Marquez ha dominato con 12 vittorie e 18 podi in 19 gare, senza il pilota di Cervera avremmo visto 7 vincitori diversi. Nel 2018 ce ne sarebbero stati 8, mentre nel 2017 sarebbero stati 6. Tuttavia, in ognuna di queste stagioni ci sono stati solo altri quattro vincitori oltre al #93.

L'uscita di scena del pilota della Honda ha lasciato il campionato senza un chiaro leader in pista. Franco Morbidelli e Fabio Quartararo sono i piloti che hanno ottenuto il maggior numero di successi, tre a testa, mentre sono addirittura 15 i piloti che sono stati capaci di salire sul podio. Per laurearsi campione, infatti, a Mir è bastato centrare una sola vittoria e salire sul podio in metà di 14 GP disputati.

Lo spagnolo ha ottenuto la seconda peggior percentuale di punti per un campione nella storia della classe regina, il 48,85%, contro l'88,42% di Marquez un anno prima.

L'ultima operazione di Marquez minaccia di ripetere questo stesso scenario nel 2021, almeno nelle prime gare se saranno rispettati i tempi di recupero piuttosto lunghi per lo spagnolo.

Tutti i vincitori in MotoGP senza Marc Marquez