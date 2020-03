Due giornate dedicate a Valentino Rossi su Sky Sport MotoGP

È in arrivo una ricca programmazione di motori nel weekend su Sky Sport.

Sabato 21 e domenica 22 marzo, in onda su Sky Sport MotoGP due giornate interamente dedicate a Valentino Rossi. Sarà l’occasione per rivedere le vittorie storiche e le gare più importanti della carriera del 9 volte campione del mondo. In tutte le classi, dalla 125 alla MotoGP. In onda anche alcuni degli speciali che Sky Sport MotoGP ha dedicato al pilota di Tavullia.

Sabato 21 marzo, alle 15 su Sky Sport 24, Valentino Rossi sarà in collegamento live con #CasaSkySport, un filo diretto con il pubblico a cui è data la possibilità di interagire, attraverso domande via whatsapp e i canali social Sky Sport, con i giornalisti Sky e alcuni personaggi del mondo dello sport.

Nell'appuntamento di domani con il Dottore, saranno presenti anche Guido Meda e Mauro Sanchini.