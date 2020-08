Ducati-Dovizioso: la decisione dopo i due GP in Austria

Dovizioso è entrato a far parte della famiglia Ducati nel 2013 e da allora ha vinto 13 Gran Premi con la Casa di Borgo Panigale, chiudendo sempre secondo nel Mondiale nelle ultime tre stagioni.

Sulla scia della crisi generata al Coronavirus, la Ducati ha deciso di ridimensionare gli ingaggi dei suoi piloti, ma questo ha finito per arenare la trattativa per il rinnovo del forlivese.

Il manager di Dovizioso, Simone Battistella, aveva dichiarato nel mese di giugno che ormai l'unica opzione sarebbe quella di un anno sabbatico per il suo assistito, qualora non dovesse andare in porto la trattativa con la Ducati.

In occasione del Gran Premio di Spagna, che ha aperto la stagione il mese scorso, il marchio italiano aveva detto di aver deciso di valutare l'andamento della situazione nelle prime gare e che avrebbe preso una decisione sul pilota 2021 nel mese di agosto.

Parlando ai microfoni di DAZN Spagna oggi al Red Bull Ring, Davide Tardozzi ha confermato: "Prenderemo una decisione sul futuro di Dovizioso dopo le gare in Austria".

A Jerez, Tardozzi aveva ammesso che l'ex ducatista Jorge Lorenzo, attualmente collaudatore della Yamaha, si era proposto per il 2021.

In quell'occasione disse a BT Sport: "E' ovvio che Jorge ha un ottimo rapporto con Gigi Dall'Igna e quando era il suo compleanno si sono sentiti, quindi forse da allora quell'idea si è fatta strada nella sua mente".

"Ma per ora è solo una chiacchierata amichevole, non c'è niente di serio e comunque prenderemo la decisione solo dopo le gare di agosto".

Cosa che ha ribadito oggi anche a DAZN: "Jorge è un pilota importante, che ha vinto con la Ducati. Lo abbiamo nel cuore, ma vediamo un po".

Dovizioso ha vissuto un inizio di 2020 difficile, con problemi legati all'adattamento alla nuova carcassa posteriore introdotta dalla Michelin.

Dopo aver conquistato il terzo posto nel GP di Spagna, Dovizioso ha chiuso sesto nel Gran Premio d'Andalusia, dove sulla Ducati invece c'era stato un grande Pecco Bagnaia, che avrebbe meritato il secondo posto senza un problema meccanico che lo ha costretto al ritiro.

Nel GP di Repubblica Ceca, lo scorso fine settimana, Andrea ha disputato la peggior qualifica della sua carriera, conclusa al 18esimo posto e in gara ha rimontato solo fino all'11esimo posto. Il tutto mentre Johann Zarco ha conquistato la pole ed ha chiuso terzo con la GP19 dell'Avintia Racing.

Per il 2021, la Ducati ha già annunciato metà della sua squadra ufficiale, con la promozione dell'australiano Jack Miller dal Pramac Racing.

Anche Bagnaia è già certo della conferma con il marchio bolognese, ma non sa ancora se eventualmente potrà andare a prendere il posto di Dovizioso o se rimarrà nella struttura di Paolo Campinoti, nella quale dovrebbe arrivare dalla Moto2 anche Jorge Martin.

