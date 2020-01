Ducati Desmosedici GP 2020: Mission Win-Now

La cornice è quella delle grandi occasioni, Palazzo Re Enzo, nel pieno centro di Bologna, a pochi chilometri dal quartier generale di Borgo Panigale. Ma non potrebbe essere diversamente, perché il 2020 è un certo senso la stagione del "o la va o la spacca" per la Ducati, che oggi è stata la prima squadra della griglia della MotoGP a presentarsi.

Dopo un 2017 ed un 2018 carichi di soddisfazioni, con ben 13 vittorie raccolte in due anni ed Andrea Dovizioso capace di contendere il titolo a Marc Marquez fino all'ultima gara di Valencia nella prima occasione, la Rossa sembra aver infatti imboccato una sorta di parabola discendente nel 2019.

Anche se "Desmodovi" è stato ancora una volta vice-campione del mondo, sono arrivate solamente tre affermazioni e nella classifica costruttori c'è stato pure il sorpasso da parte della Yamaha, anche se probabilmente ad aver bruciato di più deve essere stato il titolo team sfuggito proprio all'ultima gara della stagione, contro una Honda che di fatto aveva potuto fare affidamento sul solo Marquez o quasi.

Per gli uomini di Gigi Dall'Igna è arrivato quindi il momento di reagire e lo slogan "Mission Winnow", tornato sulle carene dopo essere sparito nella parte conclusiva dello scorso anno, sembra quasi un messaggio subliminale da inseguire, oltre a rappresentare la campagna tecnologica del gruppo Philip Morris. Non ci ha girato intorno infatti Gigi: "L'obiettivo è vincere il Mondiale. Non è semplice, perché gli avversari sono tanti e sono forti, ma dobbiamo porci questo traguardo".

Un discorso che vale anche per i piloti, compreso il confermato Danilo Petrucci, che deve riscattare la crisi della seconda parte del 2019, arrivata dopo la grande vittoria del Mugello. Per entrambi è un anno cruciale, perché hanno il contratto in scadenza, così come tutti gli altri big della classe regina. Dunque, servirà un grande 2020 per provare a guadagnarsi la conferma o attirare le attenzioni di un altro costruttore.

Sarà interessante andare a scoprire quali diavolerie si saranno inventati questa volta a Borgo Panigale per le Desmosedici GP del forlivese e del "Petrux", che oggi non abbiamo ancora visto nella sua veste definitiva: come da trazione, l'aerodinamica "vera" la vedremo solamente in occasione dei test, quasi certamente in Qatar, ma non è escluso che possa esordire nell'ultima giornata in Malesia. Intanto, però, non si può non notare come il nuovo codone sia ancora più grande del predecessore.

Sempre in Qatar, poi, è atteso un nuovo forcellone, quindi a Borgo Panigale ci sono ancora tante novità che stanno bollendo in pentola, come ha confermato Dall'Igna, che però ha anche ribadito che la moto 2020 è ancora frutto dell'evoluzione del filone nato nel 2016 e non una rivoluzione.

Per quanto riguarda la livrea, il rosso è sempre molto simile a quello della passata stagione, ma è aumentato il nero: lo è la scritta "Mission Winnow", ma lo è anche una banda trasversale all'interno della quale troviamo il marchio Audi Sport. Subito al di sotto di questa c'è poi spazio anche per una piccola banda cromata. L'occhio vuole sempre la sua parte e anche in questo caso la Ducati non ha deluso. Ora non resta che attendere il verdetto della pista...