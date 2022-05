Dovizioso replica a Razali: "Conosce poco il paddock di MotoGP"

Alle parole di Razlan Razali, grande capo del team Yamaha RNF, nei confronti di Andrea Dovizioso rilasciate pochi giorni fa a GPOne, oggi è arrivata la tanto attesa replica da parte del pilota forlivese.

Razali, riguardo a Dovizioso, aveva asserito: "Trovo delle somiglianze tra lui e Valentino lo scorso anno, entrambi non vogliono solo essere dei piloti ma anche degli ingegneri e si dimenticano di essere piloti e di guidare la moto così com’è. La filosofia di avere dei giovani è giusta perché non hanno riferimenti e guidano semplicemente, è la differenza tra un debuttante e un pilota con grande esperienza. Vale e Dovi sono molto analitici, molto sensibili, ma dimenticano di guidare la moto".

Al termine delle Libere 2 del Gran Premio di Francia, Dovizioso ha aperto il suo debriefing del venerdì parlando proprio di ciò che ha detto il suo capo nei suoi confronti, usando però toni molto pacati - su questo c'erano pochi dubbi, considerando lo spessore umano del forlivese - e offrendo una fotografia firmata dall'ex pilota della Ducati di Razali.

"Sinceramente in questo momento non è un problema per me, non mi fa effetto quello che ha detto. Non conosco troppo bene Razali, ma per me è una buona persona. Non conosce ancora bene il paddock e non sa ancora come comportarsi in certe situazioni ma è una buona persona e con lui ho un ottimo rapporto. E' già successo in passato che facesse altre dichiarazioni risultate un po' strane, ma è solo perché ha poca esperienza nelle moto. Ma non è un problema. Siamo concentrati sulla tecnica e cercare di essere più competitivi. Lui è più concentrato sulla parte manageriale. Quindi sulla tecnica non è troppo dentro. Ma ci sta. Io sono molto analitico e non mi vedo essere diverso. Alla fine stiamo parlando di nulla".

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche Andrea è intervenuto su uno degli argomenti che stanno tenendo banco a Le Mans, ovvero le eventuali penalità da infliggere ai piloti troppo lenti in pista. Secondo il forlivese ci sono piloti che si interessano troppo poco degli altri in pista e questo, spesso, crea situazioni spiacevoli che la Safety Commission deve calmierare in qualche modo.

"Non credo sia troppo un discorso legato all'esempio che diamo ai piloti di Moto3, loro comunque sono molto lontani dalla MotoGP al momento e comunque fanno i loro disastri. Però si può fare meglio e dobbiamo farlo. Allora, un errore ci può stare, perché quando sei in moto e ti guardi attorno non è tutto così visibile e chiaro come per chi guarda in televisione. Fai fatica a vedere certe cose. Ma ci sono piloti che vedono e non si preoccupano troppo di essere in mezzo. E questo non va bene. Non deve succedere. E' una questione di rispetto e maturità che in MotoGP devi avere".

"Ci sta aspettare un pilota, ma l'importante è non creargli danno. Poi è normale che i piloti più veloci si lamentino perché vorrebbero avere pista libera, ma non può essere così. La cosa fondamentale è che i piloti guardino una volta di più alle proprie spalle per vedere se c'è qualcuno dietro e soprattutto mettersi da parte se sta arrivando un pilota lanciato. Normalmente è sempre meglio mettersi da parte all'interno, ma la maggior parte fa il contrario e questo disturba i piloti anche se non si è proprio in traiettoria. In questo c'è margine di miglioramento e dobbiamo migliorare".

"In Safety Commission è una cosa che viene fuori spesso. Ci è stato proposto di inserire le penalità della Moto3 per ovviare a questo problema. Ci hanno dato carta bianca per inserirne, ma dopo la valutazione tra noi abbiamo capito che non è la cosa più giusta perché poi si entra in certe dinamiche e serve risolvere le cose in pista e basta. Ma se continuano ad accadere certe cose è normale che si debbano dare delle penalità. Fino a quando non si danno sanzioni gravi dal punto di vista sportivo, i piloti si fanno gli affari propri. Non voglio generalizzare perché tutti siamo diversi, ma si dà troppa poca importanza agli altri. Ci vuole maturità nel fare le cose giuste", ha concluso Dovizioso.