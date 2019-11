Dovizioso: "Phillip Island difficile per noi, ma nel 2018 fui 3°"

Phillip Island ha spesso rappresentato una delle piste più complesse per la Ducati e, con tutta probabilità, lo sarà anche in questa stagione. Andrea Dovizioso arriva in Australia con il Mondiale già assegnato e finito nelle mani di Marc Marquez. Ora il suo obiettivo è quello di confermarsi per il terzo anno consecutivo vice campione del mondo.

Andrea potrà gestire un buon vantaggio sui diretti rivali, ma per essere sicuro di cogliere il suo obiettivo dovrà cercare di limitare i danni in questo fine settimana.

Lo scorso anno riuscì piuttosto bene a farlo, chiudendo terzo il gara centrando un podio che, alla vigilia, non sembrava così alla sua portata. Per questo motivo il forlivese alla vigilia del weekend australiano ha mostrato spiragli di fiducia.

“Sulla carta Phillip Island è il circuito più impegnativo per noi dei tre su cui si corrono questi GP extra-europei di fine stagione, ma è anche vero che l’anno scorso qui sono arrivato terzo, ed è questo il riferimento che dobbiamo seguire".

"Il freddo e la pioggia sono spesso protagonisti in questa gara, e quindi può succedere di tutto. Anche se a Motegi ho guadagnato alcuni punti sui miei diretti inseguitori non posso rilassarmi se voglio mantenere la seconda posizione in classifica, e in ogni caso sono determinato ad ottenere un buon risultato in Australia”.