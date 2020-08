Dovizioso: "Per vincere di nuovo in Austria dobbiamo migliorare"

Andrea Dovizioso è reduce dalla prima vittoria stagionale ottenuta al Red Bull Ring in un weekend dai due volti. Ricordiamo, infatti, che poche ore prima di tagliare per primo il traguardo in gara, aveva annunciato di non voler rinnovare il contratto con Ducati.

Questo porterà alla separazione di una coppia che tante soddisfazioni ha regalato all'Italia nel corso degli ultimi 8 anni, ma che probabilmente permetterà ad Andrea di concentrarsi solo sulla pista e mettere in cantina definitivamente lo stress per un rinnovo che - a ben vedere - sembrava dover essere la soluzione più sensata.

A pochi giorni dal successo, il 14esimo da quando corre per la Ducati in MotoGP, Andrea si sta preparando per la seconda gara in una settimana al Red Bull Ring, che questa volta è denominato Gran Premio di Stiria.

Le possibilità di lottare ancora per vincere sono alte, ma Andrea sa bene che dovrà vedersela con avversari molto forti sulla pista austriaca: primi tra tutti KTM e le Suzuki, senza contare i compagni di marca.

“Dopo la vittoria di domenica scorsa ho potuto staccare un po’ durante questi tre giorni e ora mi sto preparando nuovamente per il secondo GP al Red Bull Ring. La gara di domenica scorsa sarà un buon riferimento per provare a lottare di nuovo per la vittoria, ma abbiamo anche capito che molti dei nostri avversari sono forti e hanno anche loro il potenziale per vincere".

"Noi siamo migliorati molto in frenata, ma dobbiamo fare ancora un passo avanti lavorando su altri dettagli. Saranno determinanti anche le condizioni meteo che, come abbiamo già visto, possono cambiare molte volte durante il fine settimana”.

Chi invece va alla ricerca di un riscatto immediato è Danilo Petrucci, giunto settimo - ma molto lontano dal compagno di squadra - nella gara di domenica scorsa. Danilo punterà molto sulla qualifica, perché non può permettersi di partire così indietro in griglia se vuole tornare a occupare le posizioni che ha dimostrato di poter meritare.

“Ovviamente correre per due fine settimana consecutivi sullo stesso tracciato aiuta, perché si arriva alla seconda gara più preparati, con le idee chiare e un obiettivo preciso: migliorare il risultato del weekend precedente. So che posso stare con i piloti davanti, ma ho bisogno di qualificarmi meglio. È la chiave per non dover poi recuperare posizioni durante la gara. Sono fiducioso che lasceremo l’Austria con sensazioni più positive”.