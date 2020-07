La Ducati ha deciso di fermare la trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso almeno fino all'inizio della stagione, proprio mentre il pilota di punta della Rossa si sta riprendendo da una frattura alla clavicola sinistra rimediata mentre stava facendo una gara di motocross.

Simone Battistella, manager del forlivese, ha spiegato che la trattativa al momento non esiste e che l'idea è di "riprenderla nei prossimi mesi, probabilmente tra le gare di Brno e dell'Austria", quindi a metà agosto.

Il manager ha fatto una lunga chiacchierata con il podcast di MotoGP "Mapping 21", nella quale ha ammesso le "forti tensioni" tra Dovizioso ed il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna, cosa che però per lui non deve essere necessariamente negativa.

"E' vero che c'è stata tensione tra Andrea e Gigi, ma questo accade in ogni squadra. Quando si vince è facile essere felici, ma quando ci sono difficoltà sorgono tensioni. Questo non significa che sia tutto negativo, possono anche venire fuori cose positive che ti aiutano ad ottenere risultati migliori" ha detto.

Questa mancanza di comprensione potrebbe essere uno dei motivi per cui Ducati ha deciso di congelare le trattative per il rinnovo.

"Dovi non saprà per quale squadra correrà nel 2021 prima dell'inizio della stagione. Non ci sono trattative al momento, stiamo ancora definendo le cose per il 2020", ha spiegato il manager in riferimento al taglio di ingaggio del pilota relativo allo stop imposto dal Coronavirus.

"Ducati vuole che passino alcune gare prima di iniziare qualsiasi trattativa, dovremo aspettare almeno fino a Brno o in Austria per iniziare a parlare".

"La decisione di congelare i colloqui è stata presa dalla Ducati, ma Andrea non ha problemi ad aspettare. Ci eravamo offerti per parlarne questa settimana, ma la Ducati vuole aspettare e noi non abbiamo problemi" ha spiegato.

Tuttavia, il manager avverte che il periodo dell'anno in cui inizierà la trattativa potrebbe avere un condizionamento sulle performance.

"Spero che questo ritardo non crei tensioni quando scenderemo in pista, perché questa stagione ci impone di essere più concentrati possibile ad ogni gara. Sono fiducioso che non ci saranno problemi e tensioni nel mese di agosto, che sarà un momento cruciale, perché le gare di Brno e dell'Austria sono vitali per Ducati e Dovizioso" ha ricordato.

Recentemente, Dall'Igna aveva sottolineato che la distanza tra la Ducati ed il pilota è fondamentalmente economica, ma Battistella non sembra d'accordo.

"Non è necessariamente una questione finanziaria. E' chiaro che ci deve essere un'intesa su questo punto, ma Dovi vuole essere sicuro che entrambe le parti vogliano la stessa cosa, che abbiamo lo stesso obiettivo. Se c'è qualche dubbio, forse la cosa migliore da fare è non rinnovare" ha detto.

Dovizioso quiere que Ducati haga una moto que explote sus cualidades como, asegura, hace Honda con Márquez

In questo senso, ha spiegato qual è l'obiettivo del suo assistito.

"Il pilota vuole sempre la moto migliore per vincere, con una costante evoluzione negli aspetti tecnici. Oggi, in MotoGP, non è rendere la moto più potente o essere il pilota più veloce: questi sono concetti molto basilari. E' dimostrato, come si può vedere con Honda e Marquez, che la chiave è fare una moto che sfrutti al meglio le qualità del pilota e che richieda un equilibrio tra tutte le parti. Altrimenti è impossibile lottare con Marc" ha spiegato.

Per quanto riguarda una presunta offerta di KTM, Battistalla ha detto: "Sì, c'è stata".

"Abbiamo parlato con loro, ma ci siamo subito resi conto che non c'erano le condizioni per lavorare insieme. E' stata una conversazione veloce, ma con buona fede di entrambe le parti, ci siamo subito resi conto che non c'era futuro".

Senza offerte da parte di altri team e senza posti liberi per il 2021, la domanda a questo punto diventa chiara e concisa: Dovi e la Ducati sono obbligati a venirsi incontro?

"Dovi vuole un programma interessante, per poter lavorare nelle giuste condizioni. In caso contrario, non accetterà l'offerta e se non l'accetta ne aspetterà un altra" ha suggerito.

Una risposta che potrebbe anche ipotizzare uno scenario con un Dovizioso senza squadra nel 2021.

"Forse, è un'opzione che valutiamo. Se le condizioni non saranno soddisfatte, preferisce non proseguire. Andrea non sta pensando di ritirarsi, si sente forte e in forma, quindi non sta pensando di smettere. E' vero, però, che se non c'è un progetto interessante, non è interessato ad accettarlo ed è disposto ad aspettare che arrivi".

"Questo non significa che si ritirerà, significa che non avrà una squadra con cui correre e che aspetterà che arrivi quel progetto interessante" ha concluso Battistella, senza escludere quindi la possibilità che Dovizioso possa prendersi un anno sabbatico nel 2021, aspettando un'offerta più convincente per il futuro.