Dovizioso: "Miglioramenti enormi, ma top 10 difficile"

I risultati hanno un valore relativo per Andrea Dovizioso in questo ultimo scampolo della MotoGP 2021. Il forlivese ha ripetuto ormai tantissime volte che queste gare gli serviranno per prendere le misure alla Yamaha e farsi trovare pronto all'inizio del 2022, quando avrà una M1 identica a quelle del team ufficiale.

Il ritorno a Misano, proprio dove è cominciata la sua avventura con il team Petronas SRT però rappresenta un'occasione molto ghiotta per valutare i progressi che il tre volte vice-campione del mondo è stato capace di fare in questo primo mese di esperienza in sella al prototipo della Casa di Iwata.

Ne è ben consapevole il diretto interessato, che è convinto di aver fatto un passo avanti notevole e quindi di poter ottenere delle risposte interessanti. Dovizioso però è sempre stato anche un pilota dall'indole molto realista, quindi non si è lasciato andare a proclami esagerati, anche perché non bisogna dimenticare che allo stato attuale la sua moto è una vecchia "Spec-B" del 2019, quindi non esattamente il miglior mezzo della griglia.

"Penso che sarà molto difficile essere abbastanza competitivo da entrare nella top 10, ma i miglioramenti che abbiamo fatto rispetto alla prima gara di Misano sono enormi. Sono davvero felice di questo. Dopo una buona esperienza in quella gara ed anche in America, non vedo l'ora di tornare a Misano", ha detto Dovizioso.

"Questo fine settimana sarà una buona opportunità per confrontare dove siamo ora rispetto a dove eravamo un mese fa sullo stesso circuito, anche se le condizioni potrebbero essere diverse. Penso che questo mi aiuterà ad essere più veloce e sto puntando a rimanere nel gruppo. Non vedo l'ora di essere più competitivo e di poter lottare con gli altri piloti", ha aggiunto.

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images