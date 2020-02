Dovizioso: "Mi piacerebbe vedere Marquez con un'altra moto"

Andrea Dovizioso è forse il pilota più sottovalutato presente nel paddock della MotoGP. Di lui ogni anno si parla molto poco e ogni stagione la Ducati sembra pronta a rimpiazzarlo. Nonostante ciò il rider italiano è da tre campionati consecutivi l'unico sfidante credibile di Marc Marquez, con buona pace dei suoi detrattori.

Durante una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il pilota italiano ha parlato proprio dei tanti pregiudizi che da anni lo pressano: "Un pilota dovrebbe essere giudicato per tutta la sua storia, non solo per qualche stagione: con me, si fa l'errore di guardare solo la MotoGP, dove sono sempre stato nei primi 5-6, ma non ho mai vinto il titolo. Per questo vengo visto come uno non troppo veloce. Ma, prima della MotoGP, ho vinto o me la sono giocata in tutti i campionati".

Il grande exploit di Andrea è arrivato nel 2017, quando dopo anni di duro lavoro, lui e la Ducati hanno portato a maturazione un progetto cominciato nel 2013, quando la moto di Borgo Panigale era in crisi nera.

Dovizioso però, giustamente, difende il proprio operato e a chi lo accusa di aver vinto solo grazie ad una moto superiore risponde: "Nel mio periodo in Ducati sono passati piloti forti e campioni: se la Desmosedici fosse stata così superiore allora bisognerebbe considerare tutti gli altri scarsi".

Proprio il 2017 però è stato anche l'anno dell'arrivo di Jorge Lorenzo in Ducati e in tanti si sono chiesti se sia stato proprio lo spagnolo a dare psicologicamente la spinta decisiva a DesmoDovi per sbocciare: "Tutto è importante. Naturalmente dopo l'arrivo di Lorenzo io sono stato spronato a lavorare ancora più duramente. Collegare però i miei risultati al suo arrivo qui mi sembra una stupidata. Jorge nel 2017 non è mai stato competitivo, non si è visto mai, eppure io quell'anno sono stato l'unico veloce con la Ducati".

Infine Dovizioso ha chiuso parlando del proprio grande avversario di questi ultimi anni, ovvero Marc Marquez: "Lui ha alzato l'asticella ed è forte in molti aspetti. Questa è una realtà. Sicuramente sarebbe in grado di adattarsi a tutte le moto, ma che possa anche vincere in qualsiasi team non possiamo dirlo. Adattarsi ad una nuova moto richiede tempo e possono accadere tante cose durante quel tempo. A me piacerebbe vederlo con un'altra Casa perché con la Honda ha vinto tutto".

