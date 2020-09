Dovizioso: "Mi aspetto tanto a Misano. Curioso del nuovo asfalto"

Achiviatele due gare al Red Bull Ring, dove il team Ducati ufficiale ha portato a casa una vittoria con Andrea Dovizioso e un quinto posto complicato e quantomai inaspettato, il forlivese e la Casa di Borgo Panigale si preparano per affrontare il Gran Premio di San Marino di MotoGP che si terrà al "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico.

La pista, su cui due anni or sono fu teatro di una splendida vittoria da parte di Dovizioso, potrebbe presentare nuovamente una Ducati in forma... Mondiale. Non è un caso che Andrea arrivi sulla pista che dista solo qualche chilometro da casa sua con aspettative molto alte.

L'obiettivo non dichiarato - ma non per questo non deve essere sottolineato - è andare in testa al Mondiale. L'assenza di Marquez è un fattore troppo importante per non approfittare della situazione e Dovizioso ne è conscio.

"Abbiamo grandi aspettative da questi due GP consecutivi sul circuito di Misano: siamo molto determinati a tornare a lottare per il podio, ma sarà fondamentale prima capire le nuove condizioni del tracciato, visto che è stato recentemente riasfaltato".

"A fine giugno Michele Pirro ha partecipato ad un test qui a Misano ottenendo dei buoni riscontri cronometrici e questo ci rende fiduciosi. Oltre alle due gare, avremo anche a disposizione una giornata di test martedì 15, tra i due gran premi. Sarà fondamentale riuscire a sfruttare al massimo anche questa opportunità".

Misano, invece, dovrà essere luogo di riscatto per Danilo Petrucci, quel riscatto che insegue ormai da tanti mesi dopo una prima parte eccellente di Mondiale 2019.

"Sicuramente non sono soddisfatto del mio campionato fino ad oggi, ma queste settimane di pausa mi hanno permesso di rilassarmi e ritrovare la serenità e la concentrazione giuste per affrontare i prossimi weekend di gara. Il circuito di Misano è stato riasfaltato e le nuove condizioni potrebbero rivelarsi un fattore a nostro favore, visto che lo scorso anno abbiamo invece faticato molto a causa dello scarso grip. Non vedo l’ora di tornare sulla mia moto sulla nostra pista di casa".