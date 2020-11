Dovizioso: "L'ultima gara con Ducati sarà emozionante"

Il Gran Premio del Portogallo rappresenta non solo l'ultima gara della stagione 2020 di MotoGP, ma anche il capolinea dell'avventura in Ducati per Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

Per il pilota forlivese si conclude un rapporto durato otto stagioni che lo ha visto ottenere14 vittorie, 40 podi e 6 pole position con la squadra italiana e concludere per tre volte consecutive al secondo posto nella classifica finale nel 2017, 2018 e 2019.

Andrea, attualmente sesto a pari punti con Quartararo, quinto, ha ancora la possibilità di lottare per la seconda e terza posizione in campionato e punterà a centrare questo obiettivo nell’ultimo appuntamento della stagione.

"Ho molta voglia di ritornare in pista questo fine settimana a Portimão. Anche se sarà molto difficile, possiamo ancora giocarci la seconda o la terza posizione in campionato e sarebbe bello poter concludere la mia avventura in Ducati e una stagione così difficile centrando questo obiettivo".

"Sarà la mia ultima gara in sella alla Desmosedici GP e sicuramente sarà molto emozionante. Correremo su un circuito nuovo per la MotoGP e questo renderà il fine settimana ancora più speciale. Spero di potermi divertire".

Identiche emozioni anche per Danilo Petrucci. Il pilota ternano è uno dei pochi piloti presenti in griglia ad aver già corso in precedenza a Portimão. Nel 2011 Danilo ha infatti ottenuto il suo ultimo successo nella categoria FIM Superstock 1000 proprio sull’Autódromo Internacional do Algarve in sella ad una Ducati 1098R, prima di compiere il salto in MotoGP l’anno successivo.

"Nonostante abbiamo fatto un test a Portimão qualche settimana fa, girando con la Superleggera V4 stradale, nessun pilota ha esperienza in sella ad una MotoGP su questo tracciato, perciò partiremo tutti da zero e con pochissimi riferimenti a disposizione".

"Sarà anche la mia ultima gara in sella alla Ducati dopo sei anni, due dei quali trascorsi nel team ufficiale, e mi aspetto un fine settimana emozionante sotto tanti aspetti: voglio pensare solo a concludere questa avventura con un bel risultato e cercherò di dare il massimo per ottenerlo"