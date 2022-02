Dovizioso: “L’ansia di Stoner dimostra che lo sport non è sempre bello come si pensa”

All’inizio di questa settimana, Casey Stoner ha raccontato al podcast Gypsy Tales di aver lottato contro l’ansia nel corso della sua carriera, ma questo disturbo gli è stato diagnosticato solo di recente. Il campione del mondo MotoGP 2007 e 2011 ha rivelato che per molto tempo nella sua carriera, più il weekend andava bene, più aveva voglia di morire, a causa dell’ansia che lo condizionava negativamente.

L’australiano si è ritirato alla fine del 2012 a soli 27 anni, dopo aver corso in MotoGP per sette stagioni. Andrea Dovizioso, che è stato compagno di squadra di Stoner in Honda nel 2011, afferma di non essere troppo sorpreso dal sentire le rivelazioni del due volte campione del mondo, perché ritiene che sia una cosa che colpisce molti piloti.

“Nessuno sa quello che sente ogni pilota, e ognuno vive le gare in maniera completamente diversa, per molti motivi”, ha affermato Dovizioso questo venerdì dalla Malesia, in cui si trova per i test pre-stagionali MotoGP. “Non sono troppo sorpreso, perché se segui molte storie dei più grandi sportivi del mondo, hanno moltissimi problemi in modi diversi. Ma questa è la pressione di uno sport decisamente esigente o la conseguenza di cose familiari. Tutto è al limite, quindi ogni sportivo ha tantissima pressione e nella maggior parte dei casi vive questa situazione non in maniera positiva, al contrario di come pensano in molti”.

“Quindi non sono stupito. Ogni storia è diversa, ma io seguo tanti sport e molti piloti di motocross. Questi si sono ritirati prima dei 30 anni mentre stavano vincendo tutto. Sembra che se corri per 20 anni e vinci tanto, gestire la pressione ogni anno diventa sempre peggio. È una cosa un po’ strana, ma succede molte volte. Dunque, è una delle ragioni per cui gli atleti si ritirano quando ancora sono molto competitivi o hanno un grande contratto in mano. Ma questa è la realtà”.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto quanto i social possano influire sulla pressione di un pilota al giorno d’oggi aggiunge: “Sicuramente ora i social influenzano molto di più rispetto al passato. Non penso che quando Casey avesse questi problemi i social fossero così importanti come ora. Ma è una questione di importanza del campionato, quanto lo è, quante persone lo seguono e questo è legato alla pressione. Penso che quando vinci molto e mostri quanto sei forte, si crea una situazione strana in cui devi essere sempre così a ogni gara. Penso che questo, per un certo tipo di atleti, sia difficile. È quasi impossibile restare allo stesso livello per molto tempo, e quando sei abituato a vincere ma a un certo punto inizia a diventare difficile, c’è un motivo, è complicato da gestire. Secondo me, è questo il motivo per cui succede”.