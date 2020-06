Dovizioso ko col cross: si teme una frattura alla clavicola

Andrea Dovizioso e la Ducati non stanno vivendo sicuramente il momento migliore della loro storia d'amore, con il rinnovo del contratto in scadenza alla fine dell'anno che sta andando decisamente per le lunghe, nonostante entrambe le parti non abbiano più grandissime alternative.

A peggiorare la situazione ora è arrivato il rischio di un infortunio per il pilota forlivese, che oggi era impegnato in una gara di motocross a Faenza, pianificata per provare a riprendere il ritmo di gara in vista della partenza della MotoGP, fissata per il 19 luglio a Jerez.

Per Andrea, che aveva avuto dalla Ducati il via libera a partecipare, però, le cose non sono andate come avrebbe sperato, perché dopo una caduta ha immediatamente sentito dolore alla spalla sinistra.

Per questo Dovizioso non ha perso tempo e si è subito mosso alla volta dell'Ospedale di Forlì, dove sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, anche se al momento non si esclude che possa esserci una frattura alla clavicola.

Infortunio che, se confermato, potrebbe essere un bell'ostacolo per l'inizio della stagione del vice-campione del mondo, soprattutto in un anno così particolare, con pochi Gran Premi e tutti molto raccivinati tra loro...