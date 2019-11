Dovizioso: "E' presto per parlare di mercato"

Se chiedete ad un pilota di MotoGP quale sia la sua pista preferita, la maggior parte risponderà Phillip Island. L'elenco di questi però non comprende sicuramente Andrea Dovizioso, che non ha mai avuto un grande feeling con il velocissimo tracciato australiano.

Nel 2017, il pilota della Ducati si giocò una bella fetta delle sue chance iridate proprio su questa pista, non riuscendo a fare meglio del 13esimo posto. Lo scorso anno però c'è stata una bella svolta, perché è riuscito a portare sul gradino più basso del podio la sua Ducati su una pista che è piuttosto indigesta anche per la Desmosedici GP oltre che per lui.

Con la Rossa che non sta vivendo il suo momento migliore, le aspettative non sono elevatissime per una pista su cui conta soprattutto la velocità di percorrenza, ma a "Desmodovi" non dispiacerebbe provare almeno a confermare il risultato della passata stagione.

"L'anno scorso è andata bene, ma eravamo un pochino più veloci anche su altre piste. Mi aspetto un weekend difficile, anche perché, come al solito, le condizioni atmosferiche condizionano sempre tanto le cose. C'è sempre il vento, poi non si sa se piove o non piove. Oggi, per esempio, c'è un caldo incredibile per essere a Phillip Island" ha detto Dovizioso.

"Sulla carta non è una pista buona per noi, ma l'anno scorso siamo riusciti a salire sul podio, quindi vogliamo riprovare a farlo anche quest'anno" ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto se le difficoltà su questo tracciato dipendano più da lui o dalle caratteristiche della Ducati, il forlivese ha ammesso di avere parte della responsabilità, visto che non ama le piste che non hanno staccate violente.

"Diciamo che i nostri problemi sono 50-50: io non riesco a guidare al massimo su questa pista, perché per le mie caratteristiche riesco ad essere più forte quando ci sono piste più stop & go. Questa invece è una pista tutta di percorrenza e si frena veramente poco, quidi io non aiuto troppo la moto. Però qui hanno tanta influenza anche le gomme ed il vento, quindi bisognerà vedere che condizioni troveremo".

Recentemente, una figura storica del paddock come Carlo Pernat ha detto che per il 2021 per Dovizioso si aspetta il ritiro o un clamoroso passaggio in KTM. Il diretto interessato però pensa che sia ancora troppo presto per guardare così avanti.

"E' un'idea sua. Al momento non c'è nulla per pensare a qualcosa di questo tipo. Il prossimo anno si apre il mercato per tutti, di conseguenza potrebbe succedere di tutto o quasi niente come due anni fa. E' molto presto per fare discorsi come questo".

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont