Dovizioso: "Dovremo lavorare tanto sulle gomme. Sarà la chiave"

La prima giornata di test invernali di MotoGP svolta sul tracciato malese di Sepang è andata in archivio con la Yamaha di Faio Quartararo davanti a tutti, mentre Andrea Dovizioso non è andato oltre l'11esimo tempo in sella alla Ducati ufficiale.

Andrea, uno dei pochi a migliorare il proprio tempo nel pomeriggio, è stato anche tra i piloti che hanno girato meno con i suoi 35 passaggi sul traguardo complessivi. La sua posizione nella classifica generale non ha certo tolto la serenità al forlivese, che ha inquadrato bene il lavoro che Ducati dovrà fare nei prossimi giorni per cercare di trovare la direzione giusta sulla Ducati Desmosedici GP 2020 in vista dell'avvio della nuova stagione.

"Giornata da primo giorno di test dell'anno. La moto non è molto diversa ma avevamo tante modifiche. C'erano cose da mettere a posto. Qualche contrattempo, ma va bene così perché altrimenti queste cose avrebbero potuto verificarsi più avanti. Alla fine oggi abbiamo lavorato proprio poco in generale. Non abbiamo avuto la possibilità di girare e lavorare tanto, ma abbiamo sgrossato la moto".

Andrea, quale sarà il lavoro che farete nei prossimi giorni?

"Speriamo però di poter lavorare di più domani soprattutto sulle gomme, perché sono diverse e da quello che ho capito necessitano di una guida differente. E anche la moto va assettata differentemente. E' da scoprire quanto si possa migliorare. Da quel punto di vista ci sarà da fare un bel lavoro e sappiamo che dovremo anche concentrarci su altre cose che abbiamo da provare. Farà la differenza sulla velocità. Poi il comportamento in gara lo capiremo solo in gara".

Avete già scelto il telaio da usare nel 2020 o farete ancora comparazioni come negli ultimi test post-stagionali 2019?

"Qui non facciamo comparazione sui telai. Abbiamo già scelto il telaio, anche perché le differenze sono piccole. Quello che abbiamo è questo e ora dovremo cercare di sfruttarlo al meglio, lavorando anche su gomme e pezzi nuovi. Niente di grosso, ma se facciamo le scelte giuste possiamo migliorare abbastanza. Il telaio ci ha convinti, non aveva punti negativi anche se i miglioramenti sono piccoli, si tratta di dettagli. Non c'era motivo per non sceglierlo. Vediamo quanto margine avremo se dovremo esplorare certe strade".

Cosa ci puoi dire delle nuove gomme Michelin?

"La gomma è diversa nel comportamento. Lo scorso anno arrivavano piccole modifiche dalla Michelin ed eri sempre costretto ad adattarti. Questa volta è proprio un bel cambiamento. Di conseguenza c'è tanto lavoro da fare. Quello che si è visto oggi non è detto che possa essere la realtà nelle prime gare. Abbiamo lavoro da fare, speriamo di poterne fare tanto perché questa pista è perfetta per fare certi tipi di test, il Qatar meno. Quindi ci saranno grossi cambiamenti man mano che si lavora".

"Sappiamo che la gomma fa la differenza, è la cosa principale sia in gara, sia negli assetti della moto. La gomma ha più grip, si comporta diversamente a centro curva, in trazione. Ha una carcassa differente. Poi come sempre morbida e dura non sono aggettivi giusti per definire le gomme Michelin. La guida è differente, le gomme si comportano in modo differente".

Sei contento del motore 2020 della tua Ducati?

"Per quanto riguarda il motore direi bene, ma non ho avuto un raffronto girando vicino ad altri piloti. E' chiaro anche che non è che si possano trovare tanti cavalli da un giorno all'altro. Soprattutto noi. La vera differenza la capisci in quinta e sesta, nelle marce precedenti sai che sono tagliate".