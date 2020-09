Dovizioso: "Dopo il test ho più possibilità di giocarmela"

Andrea Dovizioso contava molto sulla giornata di test a disposizione a Misano tra le due gare sul tracciato romagnolo della MotoGP. Lo scorso fine settimana, le cose non sono andate bene per il ducatista, che non è riuscito a fare meglio del settimo posto. Risultato che però, complice il ritiro di Fabio Quartararo, gli ha permesso di balzare in vetta alla classifica iridata con 6 punti di margine sul francese.

A preoccupare il forlivese però era la grande difficoltà ad adattarsi allo stile di guida richiesto dalla nuova gomma posteriore introdotta dalla Michelin in questa stagione. Alla quale invece, per esempio, si è adattato benissimo Pecco Bagnaia, che proprio due giorni fa ha conquistato il suo primo podio nella classe regina.

Per Andrea, dunque, questa giornata rappresentava un'occasione unica per lavorare su una pista su cui aveva appena corso e a quanto pare i riscontri sono stati molto positivi. Al punto che il vice-campione del mondo in carica aveva già concluso il suo programma alla conclusione della sessione mattutina ed ha deciso di non tornare in pista nel pomeriggio.

"Sono soddisfatto, ma soprattutto abbiamo fatto tutto il lavoro che era in programma, quindi girare per girare non ha senso, soprattutto quando è stato un weekend molto tosto fisicamente, perché quando guidi male, fai più fatica. Non è che se giri di più, migliori di più le cose. Avevamo delle cose ben chiare da provare e abbiamo fatto tutto questa mattina" ha detto Dovizioso.

Lo sguardo è parso molto più convinto rispetto a quello di domenica scorsa. Oggi c'era anche qualcosa da provare sulla Desmosedici GP, che ha funzionato come sperato, quindi c'è più ottimismo in vista del Gran Premio d'Emilia Romagna. Anche se chiaramente bisognerà pesare anche gli eventuali miglioramenti della concorrenza.

"Come è già successo in altre gare doppie, la seconda di solito si va sempre più forte e su una pista così corta, con tempi molto ravvicinati, sarà molto complicato essere nella top 10 e partire davanti, perché oggi sono stati tutti molto veloci. In questo caso, avendo fatto il test, siamo riusciti a lavorare su alcuni dettagli della moto: c'era una cosa da provare ed ha funzionato, quindi già quello ci farà essere più competitivi, perché la moto ha qualcosa in più".

"Ma soprattutto grazie al modo in cui oggi sono riuscito ad adattarmi in base a quello che abbiamo visto nel weekend, ci sarà un Dovizioso diverso, perché mi aspetto di essere sicuramente più competitivo. Poi se gli altri miglioreranno di più o di meno rispetto a me non lo possiamo sapere. Ma, per come sono fatto io, l'importante è capire, provare, apprendere e fare un passo avanti. Questo è quello che è successo oggi e quindi sono contento".

Qualora ce ne fosse ancora bisogno, poi è stato più esplicito, dicendo che ora si sente in una condizione molto diversa rispetto a quelle in cui domenica non è riuscito a fare meglio di quel settimo posto che lo aveva incupito nonostante la leadership.

"Mi sento con più possibilità di giocarmela. Nelle ultime gare, raramente sono stato veloce e se non lo sei, anche se in campionato sei messo bene a livello di punti, non hai le carte per giocarti il Mondiale. Ora sono molto più tranquillo, ma bisogna stare con i piedi per terra perché il weekend è ancora tutto da disputare e bisognerà vedere se e quanto si sono migliorati anche gli altri".

"Però l'importante è cosa senti tu con la moto: oggi era chiaro in che direzione volessimo andare e ci siamo riusciti, quindi ho avuto delle belle sensazioni. Sarà importante poi portarcele anche su altre piste e con condizioni di grip diverse, perché qui abbiamo una situazione anomala: ci sono tante buche, ma anche tanto grip, quindi hai la possibilità di forzare in un modo diverso".

Oggi il ducatista è stato anche tra i piloti che hanno provato il sistema radio introdotto dalla Direzione Gara durante lo scorso weekend, quando a testarlo per primo era stato Stefan Bradl. Andrea sembra favorevole all'idea, anche se serve qualche piccolo miglioramento secondo lui.

"E' un cercare di migliorare tutto ciò che è possibile. Se riusciranno a realizzare delle auricolari senza filo con le quali si sente bene, penso che sia qualcosa di positivo, perché a seconda della pista e della curva è molto complicato vedere le bandiere gialle, soprattutto quando c'è tanto spazio di fuga".

"Per questo la Direzione Gara sta cercando di creare delle situazioni per migliorare la sicurezza. E' ancora da decidere, ma io credo che ci daranno la possibilità di mandare solamente dei messaggi di sicurezza. Non credo che si potrà fare un lavoro come quello che fanno in Formula 1 tra muretto e pilota" ha concluso.