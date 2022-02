Dovizioso: “Abbiamo migliorato, ma il risultato non è quello che voglio”

L’ultima giornata di test a Mandalika è andata in archivio e, con lei, l’intera preparazione invernale per la stagione 2022, che inizierà fra meno di un mese in Qatar. Andrea Dovizioso arriva a Losail per la prima gara dell’anno e prima con Yamaha, dopo un primo “rodaggio” nella seconda metà del 2021. Il forlivese lascia l’Indonesia con un pizzico di soddisfazione in più rispetto ai test in Malesia, ma non è ancora pienamente soddisfatto.

Il pilota Yamaha RNF chiude la giornata conclusiva in 16esima posizione, un risultato che non lo soddisfa pienamente non tanto in termini di classifica quanto di adattamento alla moto, che ancora fatica ad arrivare. Ancora una volta, Dovizioso ritiene che il pilota che maggiormente riesce a esprimere il potenziale della M1 sia Fabio Quartararo ed è su questo che vuole lavorare anche in vista del Gran Premio del Qatar, in programma fra tre settimane.

Piccoli passi avanti, ma non sufficienti

Il lavoro svolto a Mandalika è sicuramente molto più fruttifero rispetto a quello di Sepang, secondo Dovizioso. Il forlivese si è sentito maggiormente soddisfatto delle soluzioni trovate in Indonesia, tuttavia ritiene che queste non siano ancora sufficienti per arrivare al livello che vorrebbe: “Questi tre giorni sono stati molto produttivi rispetto alla Malesia. Siamo riusciti a provare di nuovo dei materiali, capirli di più e prendere il positivo. siamo riusciti a trovare una buona base di setup, ora riesco a frenare forte e questo è un mio punto forte, che prima non avevo”.

“Rimangono dei punti dove perdo veramente tanto”, prosegue Dovi, “Ci abbiamo lavorato in questi giorni e mi ci sono avvicinato, ma non a sufficienza. Questo è fondamentale per cercare di avvicinarmi a livello di velocità, ma anche in termini di consumo delle gomme. Ci lavorerò nel weekend di gara. Sono contento di andare in Qatar e vedremo come arriveremo noi lì. Come invece arrivano gli altri non si capisce troppo, quando fai i test su piste così calde non è così facile. Ho visto Marc e Pol particolarmente forti sul passo gara e sulla velocità, le Ducati veloci ma non chiaro, anche Rins mi è sembrato particolarmente forte. Ma i test non si capisce del tutto, ci si può fare un’idea solo all’interno dello stesso costruttore”.

La frenata è migliorata, ma Quartararo fa ancora la differenza

Se c’è un aspetto però che lascia il pilota Yamaha RNF particolarmente soddisfatto è la frenata. Dovizioso ritiene di essere migliorato molto in questo senso e ritiene che sia l’area in cui siano stati fatti maggiori passi in avanti: “In frenata mi sento meglio. In questo momento in alcune aree vado meglio rispetto a Fabio, quindi sono felice di aver trovato il modo di frenare e questo è positivo, ma perdo troppo in altre aree. È molto strano, perché i miei punti deboli diventano più grandi. Ora sto frenando bene, in questi giorni abbiamo migliorato qualcosa, ma ancora non mi sento la fiducia necessaria e in altre aree devo essere meglio per avvicinarmi e gestire le gomme in una maniera migliore”.

Tuttavia, in sella alla M1 è ancora una volta Fabio Quartararo a fare la differenza e Dovizioso spiega il perché: “Il cambio di direzione di Fabio è pazzesco, particolarmente reattivo. In questo modo riesce a fare più velocità prima del cambio, essendo così veloce prepara meglio la moto per uscire di curva. In Malesia perdevo tanto nei due cambi di direzione e qui è tutto un cambio di direzione. In quei punti perdevo tanto e Fabio è davvero bravo a sfruttare la moto e metterla in una posizione che ti permetta di portarti la velocità fino alla staccata. Devo lavorare su questa cosa qua, lui ha una tecnica e una posizione in moto redditizia”.

Dovizioso contento a metà e sfata il mito della moto facile

Indubbiamente è un Dovizioso più ottimista quello che conclude i test di Mandalika. Però c’è ancora un grande margine di miglioramento, su cui si deve lavorare moltissimo: “Non sono ancora felice al 100%, sto migliorando con il feeling. In questi tre giorni mi sono sentito meglio rispetto alla Malesia, abbiamo provato diversi setup e diverse cose, alcune cose vanno meglio, altre no. Il risultato finale non è quello che voglio, perché vorrei stare davanti ed essere più veloce. Il lavoro fatto credo sia stato buono, abbiamo provato altre cose che dovevamo provare e tentiamo di migliorare”.

Al termine della pre-stagione dunque, Dovizioso sembra sfatare il mito della M1 facile da guidare per tutti: “Se parliamo di moto facile, bisogna fare attenzione a due cose. La prima è quanto sia fisica la moto e il feeling che si ha in sella. La seconda è la velocità che si ha. Se parliamo di cosa fare sulla moto, sembra semplice. Ma se sei lento, questo diventa difficile. Guidare la moto è un conto, ma essere veloci è un altro conto. In passato credo che la situazione fosse diversa, tutti in Yamaha erano abbastanza competitiva e forse la moto è più facile di altre da guidare? Sì, ma poi bisogna considerare la velocità che si ha, perché puoi stare comodo, ma se prendi un secondo la facilità non serve. Quando sei in gara devi spingere, ma se spingi e sei lento, non va bene”.

