Dovizioso: "A Valencia Ducati vuole chiudere in bellezza"

Andrea Dovizioso e la Ducati si apprestano ad affrontare l'ultima gara del Mondiale 2019 di MotoGP. Il forlivese non ha più nulla da chiedere, essendo già sicuro della seconda posizione matematica nella classifica Piloti, ma il suo obiettivo sarà quello di ottenere un'altra bella prestazione a Valencia dopo la vittoria che ottenne la passata stagione.

Certo non sarà facile, perché nel 2018 riuscì a vincere sotto la pioggia che riuscì a esaltare le doti della Ducati e quelle di guida di Andrea. Sull'asciutto Valencia sarà una pista ostica per le Rosse, ma il romagnolo non si vuole porre limiti.

Il circuito di Cheste non è mai stato troppo facile per noi, anche se è vero che l'anno scorso abbiamo ottenuto una bella vittoria in condizioni di pioggia, a dimostrazione che tutto può accadere. A livello personale, voglio davvero finire la stagione con un buon risultato e con la consapevolezza di avere dato il massimo fino alla fine".

In questa stagione gli avversari della Ducati - specialmente Yamaha - sono cresciuti molto. Anche a Valencia saranno molto pericolosi, per questo la bagarre per il podio sarà ancora più serrata rispetto al 2018.

"Il livello del campionato è sempre più alto, e lo abbiamo visto soprattutto nelle ultime tre gare fuori Europa, ma confido nel buon lavoro che stiamo facendo per chiudere il campionato in bellezza".