Dovi: "Qualcuno pensa al proprio vantaggio in Safety Commission"

Andrea Dovizioso ha regalato uno degli spunti di questo sabato di Phillip Island con pochissima azione in pista. Le qualifiche sono state cancellate perché il vento era talmente forte da rendere troppo pericolosa anche solo l'idea di mettersi in sella ad una MotoGP, come ha dimostrato il bruttissimo incidente di Miguel Oliveira nella FP4.

Dopo il crash del portoghese c'è stato un incontro d'urgenza della Safety Commission, perché la Direzione Gara voleva un parere dai piloti prima di decidere se continuare con le qualifiche o meno. La maggior parte ha votato per lo stop, ma alcuni avrebbero voluto tornare in pista. Il problema secondo il pilota della Ducati è che questi pareri pensavano più ad eventuali tornaconto personali che alla sicurezza.

"La Safety Commission è favolosa. Sono contento di farne parte e che sia stata creata, perché noi piloti abbiamo modo di dire la nostra e questo vuol dire che l'organizzatore ha capito che i piloti possono dare dei feedback importanti per la sicurezza delle piste e per alcune decisioni. Ultimamente, però, sto notando una cosa che non mi sta piacendo troppo: alcuni piloti spingono in certe direzione per un proprio vantaggio" ha spiegato "Desmodovi".

"Questo non mi piace, nel senso che bisognerebbe un minimo più obiettivo quando si parla di sicurezza. Su queste cose bisogna dividere cosa conviene a se stessi da cosa è più sicuro. Non bisogna dimenticarsi perché esiste e a cosa serve la Safety Commission, ma forse certi piloti dovrebbero capirlo meglio. A volte bisogna fare un passo indietro e parlare di sicurezza, non solo di quello che conviene" ha aggiunto.

Al forlivese è stato chiesto anche se in Safety Commission si sia parlato di un tema ricorrente a Phillip Island, ovvero l'idea di anticipare la gara nella prima parte del calendario per trovare un clima migliore.

"Tutti gli anni parliamo di questa cosa, perché noi logicamente diamo degli input, ma noi non abbiamo potere per spingere o decidere su queste cose. E' l'organizzatore che deve trovare delle soluzioni. Capiamo che per loro non è il massimo fare la gara all'inizio dell'anno, ma niente è impossibile".

"Forse dopo questo weekend ci sarà ancora più spinta, ma questo non vuol dire che succederà. Almeno girare con delle temperature un pochino più alte aiuterebbe, ma per il vento non penso che cambierebbe molto a marzo o aprile. La pista è attaccata al mare, quindi il vento c'è e ce lo dobbiamo tenere".

Infine, ha dato il suo parere riguardo alla decisione di recuperare le qualifiche nella mattinata di domani: "Ci sta. Non è una decisione nostra. Ne abbiamo parlato in Safety Commission e c'era chi preferiva farla e chi no, ma la decisione poi non è nostra. Bisogna adattarsi alle situazioni e domani mattina dobbiamo cercare di partire il più avanti possibile".

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont