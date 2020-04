Dorna: aiuti a team indipendenti di MotoGP, Moto2 e Moto3

La pandemia da coronavirus sta mettendo in ginocchio l'intero pianeta non solo dal punto di vista umano, ma anche industriale. Proprio per questo motivo Dorna Sports ha annunciato nelle ultime ore di aver trovato un accordo con FIM e gli azionisti Bridgepoint Capital e CPP Investments per supportare alcune realtà del Motomondiale.

Si tratta di un aiuto a team indipendenti della classe MotoGP, ma anche a quelli di Moto2 e Moto3, per dar loro una mano in uno dei momenti più difficili per il genere umano degli ultimi decenni.

"Attraverso l'International Road-Racing Teams Association, i team indipendenti della MotoGP riceveranno ciascuno un considerevole anticipo nei mesi di aprile, maggio e giugno, indipendentemente dal fatto che l'attività venga riavviata o meno".

"Questo per garantire il benessere economico delle squadre indipendenti e del loro staff e per assicurare il loro sostentamento per il futuro", si legge nel comunicato diffuso poco fa da Dorna.

Dorna ha fatto anche sapere che l'IRTA ha già effettuato pagamenti a tutti i team di Moto2 e Moto3 per sostenerli in questo periodo così difficile. Per le categorie propedeutiche alla MotoGP saranno presi ulteriori provvedimenti, ma a tempo debito.

Il comunicato di Dorna si è concluso con la seguente frase: "Come detto in precedenza, Dorna Sports sta lavorando duramente per cercare di far sì che questa crisi non leda a tutti coloro che partecipano al Campionato del Mondo di MotoGP, con la sola conseguenza di dover affrontare un calendario modificato rispetto a quello originale ratificato qualche mese fa".

