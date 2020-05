Domenicali a MVF: "Prodotto Ducati, anello tra MotoGP e SBK"

Per gli appassionati di motorsport, il piatto forte della giornata inaugurale della Motor Valley Fest Digitale è stato senza ombra di dubbio il convegno riservato al Racing che, tra gli altri, ha visto salire sul palco anche Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati.

L'ingegnere bolognese ha sottolineato proprio il forte legame che c'è tra la Rossa di Borgo Panigale e le corse, senza le quali anche la gamma stradale non potrebbe avere il suo storico carattere sportivo.

"Ducati è una di quelle aziende che si fa fatica a capire se fa le corse per realizzare le moto di serie o viceversa. Grazie ai successi straordinari ottenuti negli anni '90 in Superbike e poi in MotoGP penso che Ducati sia l'azienda con il legame più stretto tra il prodotto di serie che vendiamo e le moto che usiamo per correre in pista".

"Questo è un aspetto fondamentale per i nostri appassionati, perché genera una community più di tifosi che di clienti. Ma soprattutto genera una possibilità di ricerca che viene trasferita sul prodotto, che per caratteristiche del nostro marchio è estremamente dinamico e sportivo. Credo che faccia proprio parte del nostro DNA: è difficile dire cosa c'è di più importante delle corse per Ducati".

In passato, la Ducati era nota per il suo travaso di tecnologia dalla Superbike alle moto stradali. Un processo che si è completamente ribaltato, con le derivate di serie che ora sono l'ultimo anello di una catena che inizia in MotoGP.

"Direi che questa è un'interpretazione molto giusta. La nostra moto di serie più sportiva è la Panigale V4 ed è dotata di un motore quattro cilindri a V che è direttamente derivato da quello della nostra MotoGP del 2015. Da questo motore poi è stato derivato quello della Panigale Superbike".

"In qualche modo il ciclo oggi vede la MotoGP come fonte di ricerca e sperimentazione più avanzata, da cui si deriva una moto stradale sportiva. Da questa poi viene sviluppata la versione da competizione per la Superbike, che per regolamento deve essere una derivata di serie".

Nell'ambito della Motor Valley Fest ci sarà spazio anche per una gara Esports organizzata proprio dalla Ducati. Le gare virtuali sono un argomento che sembra stuzzicare Domenicali, che però alla fine preferisce ancora le care e vecchie gare vere e proprie.

"In questo periodo di lockdown c'è stata l'esplosione degli Esports e nel mondo della Formula 1 è addirittura più realistico, perché sei seduto veramente su una piattaforma con volante e pedali, quindi con reazioni molto simili. Nella MotoGP si gioca con il joypad, quindi l'interazione è un po' meno diretta, ma il livello a cui sono arrivati software e hardware è straordinario".

"Ho visto l'ultima gara di Formula 1 e devo dire che, stando dietro al televisore, il livello di emozioni è vicino a quello delle gare vere. Però è anche vero che quando sei nel paddock, per una gara vera, è ancora un'altra cosa. Il mondo digitale ci porterà molto avanti, ma la realtà resterà ancora più interessante".