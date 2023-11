Diggia: “Test di Valencia con tuta nera, la uso per MotoGP o Ohvale”

“La settimana prossima ci saranno belle notizie”, affermava Fabio Di Giannantonio durante il weekend della Thailandia, dove sembrava quasi fatta tra lui e Honda. Tuttavia, alla vigilia del fine settimana di Sepang, ancora non si hanno notizie né sul futuro del romano né sul sostituto di Marc Marquez in HRC.

A quello di Diggia si sono aggiunti i nomi di Luca Marini e Fermin Aldeguer in queste due settimane, probabili sostituti dell’otto volte campione del mondo, diretto in Gresini nel 2024. Nel giovedì del Gran Premio della Malesia, era inevitabile chiedere all’attuale pilota della formazione faentina se avesse qualche novità in merito al proprio futuro, ma la risposta è stata negativa.

“Purtroppo, non ho notizie, al momento”, ha esordito Di Giannantonio nel consueto incontro con la stampa. “Mi aspettavo di arrivare qui con qualche news, ma non ho nulla. L’ottimismo però è sempre altissimo! Io ho detto che sto preparando una tuta nera per i test di Valencia, poi se la uso con la MotoGP con la Ohvale non lo so ancora, ma intanto siamo pronti”.

Diggia scherza e ironizza sulla propria situazione, che però è tutt’altro che semplice. Tuttavia, il romano non si lascia scalfire dall’incertezza del proprio futuro e resta concentrato sulle ultime gare che restano, dove punta a continuare sulla linea positiva che lo ha portato a conquistare ottimi risultati.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

“Diciamo che alla fine ci ho fatto l’abitudine, sono sei mesi che non sappiamo quale potrebbe essere il mio futuro, quindi non è che mi dà chissà quale pensiero in più rispetto al solito. Ovviamente, mi piacerebbe saperlo il prima possibile, ma non è qualcosa che mi infastidisce quando sono in moto”, ha affermato Di Giannantonio in riferimento al 2024.

Prima di pensare alla prossima stagione però, il pilota di Roma si concentra su Malesia, Qatar e Valencia, ultimi tre appuntamenti in cui vestirà i colori Gresini. L’ideale sarebbe replicare il podio dell’Australia e pensa che con i dati raccolti a Sepang già nei test invernali si possa fare un bel lavoro: “In generale, in queste ultime tre gare vorrei davvero prendere il massimo, alla fine ora abbiamo un pacchetto pazzesco con moto e team”.

“Andiamo forte, quindi mi piacerebbe sfruttare queste ultime tre gare per raggiungere il massimo possibile e fare veramente bene. Così posso lasciare il team e la moto con bei risultati. Qui abbiamo fatto i test a inizio anno e andavo fortissimo, quindi penso che sarà la prima gara su cui possiamo avere già una buona base e partiamo con dei dati solidi. Noi ci proviamo a puntare abbastanza in alto”, ha affermato.

Particolare attenzione andrà posta sul meteo, che a Sepang è sempre incerto. Anche in passato ci ha regalato weekend asciutti con scrosci di pioggia che hanno cambiato le carte in tavola. Sarà importante arrivare pronti in qualunque caso, e Diggia non si fa cogliere di sorpresa: “Qui il meteo è molto particolare, ma noi siamo sempre stati forti sia sull’asciutto che sul bagnato, quindi anche lì sono abbastanza fiducioso”.