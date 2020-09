Crutchlow salta anche Misano 2, ma spera per Barcellona

Il pilota della Honda LCR ha subito un intervento al braccio destro per un problema di sindrome compartimentale dopo il Gran Premio di Stiria del mese scorso, ma nell'ultima settimana ha dovuto fare i conti con una perdita importante di siero dalla ferita.

Se ieri è stato in grado di guidare nelle prove del venerdì, il braccio però si è riempito nuovamente di liquido, che però questa volta non si è drenato come prima.

Con un rischio di infezione elevato, a causa del fatto che la ferita si è aperta nuovamente, Crutchlow è stato costretto a rinunciare sia alla gara di questa settimana che a quella della prossima, il Gran Premio d'Emilia Romagna, che si disputerà sempre sul tracciato di Misano.

Ora quindi si riposerà, con l'obiettivo di tornare in sella alla sua RC213V a Barcellona, tra due settimane.

"La situazione è che ho del liquido nel braccio e siamo d'accordo con il dottore che era meglio fermarsi. C'è ancora bisogno di tempo per farlo guarire, perché c'è tanto liquido che esce dalla ferita" ha detto Crutchlow.

"La Ferita si è riaperta, quindi c'è un alto rischio di infezione, ma non vogliamo rischiare. Per questo i dottori preferiscono che io non corra per far chiudere quel buco e aspettare che smetta di uscire il siero. L'unico modo per farlo è non guidare".

Quando gli è stato chiesto quando pensa di poter tornare in sella, ha aggiunto: "Il Piano A è di tornare a Barcellona, per dare al braccio tempo per recuperare fino ad allora. Ovviamente, nel frattempo dovrò continuare a fare la fisioterapia".

"Andrò dal dottore lunedì per fare un piano, perché bisogna che questo buco si chiuda, ma non possiamo cucirlo. Dobbiamo lasciarlo aperto ed aspettare che guarisca da solo. Lo abbiamo cucito l'altro giorno ed è peggiorata la situazione, il braccio si è gonfiato come un pallone".

Chiaramente non correre a Misano è un dispiacere, ma Cal preferisce guardare più a lungo termine: "Voglio continuare a correre per fare bene quest'anno, ma per farlo ho bisogno che il braccio sia guarito".

"Ma devo anche guardare al futuro: non possono continuare a fare dei danni al braccio solo per correre a Misano. Poi ne avrò bisogno per tutto il resto della mia vita" ha concluso.