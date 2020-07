Crutchlow rifiuta la Superbike: “L’obiettivo è restare in MotoGP”

HRC ha confermato l’uscita di Cal Crutchlow dal Team LCR lo scorso lunedì, con Álex Márquez che si sposta nella struttura di Lucio Cecchinello per fare posto a Pol Espargaró, che passa da KTM al team Repsol Honda nel 2021.

Mentre Crutchlow ha espresso l’interesse di spostarsi in Aprilia ed afferma di aver parlato con Ducati di un possibile ritorno, il Team Manager Honda Alberto Puig ha dichiarato a motogp.com che l’offerta in Superbike c’è se lui volesse.

Puig ha affermato: “Honda ha un team nel Mondiale Superbike e c’è sempre un’opportunità per lui se vuole contemplare questa opzione, con la nostra nuova moto. Perché anche l’obiettivo di Honda in Superbike è di conquistare il titolo in un futuro prossimo”.

Crutchlow risponde che non vede un suo ritorno in Superbike, dove aveva corso nel 2010, come un ‘declassarsi’, ma il suo obiettivo è quello di restare in MotoGP: “Puig ha parlato di questa opportunità perché in Honda vorrebbero che io andassi lì. Ma fino a che ci saranno delle cose che voglio fare in MotoGP, continuerò a correre lì. Mai dire mai, ma non sono interessato a tornare in Superbike.

“Credo di aver avuto una grande carriera in MotoGP. C’è gente che pensa che ritornare in Superbike sia un declassarsi, ma io non la vedo così, non credo assolutamente che sia così. Penso che sia un grande campionato, ha dei grandi piloti ed è una categoria in cui molte persone vorrebbero correre. Ma al momento io non voglio farlo. Non so se cambierà la situazione qui. Ma se mi chiedi ora, come già detto prima, mi vedo ancora in MotoGP”.

Leon Haslam, Team HRC Photo by: Honda

Bautista: Honda non ha bisogno di Crutchlow

Se Crutchlow fosse stato tentato dall’offerta di Honda, avrebbe sostituito Leon Haslam nel team, dato che Álvaro Bautista sembra avere un contratto anche per il 2021. Ma lo spagnolo in una recente intervista a Motorsport.com ha dichiarato che non pensa che Crutchlow possa portare qualcosa al progetto che Haslam già non offra.

“Ora siamo in un momento di sviluppo della moto ed il team è nuovo. È chiaro che Cal sia un pilota con grande esperienza ed è molto veloce, ma anche Leon ha corso in Superbike per tutta la carriera, non credo che Cal possa contribuire più di lui. Siamo molto concentrati insieme sullo sviluppo e per un buon progetto, la cosa migliore è di continuare con gli stessi piloti; siamo gli unici a guidare la moto”.

