Crutchlow: "L'Aprilia sarebbe un grande affare per me"

La Honda ha confermato ieri che Pol Espargaro sarà un suo pilota ufficiale dal 2021 e che Alex Marquez verrà dirottato nel Team LRC, dove prenderà il posto di Cal Crutchlow.

Crutchlow ha rivelato di essere a conoscenza della sua imminente uscita dalla Honda "da tre mesi" e che quindi dalla fine dello scorso anno è in contatto con altri team per il 2021.

Con il futuro di Andrea Iannone incerto, in attesa di capire se la sua squalifica di 18 mesi per doping sarà annullata dal TAS o meno, il nome di Crutchlow è stato indicato tra quelli dei suoi possibili sostituti in Aprilia accanto ad Aleix Espargaro.

Commentando queste voci in un debrief su Zoom andato in scena ieri, il vincitore di tre GP in MotoGP ha detto: "Penso che se si presentasse l'opportunità di correre per Aprilia, sarebbe un grande affare per me".

"Penso che sarebbe una cosa che mi entusiasmerebbe. E' un progetto interessante".

"Penso che portare quella moto sul podio e fare un buon lavoro per svilupparla sarebbe qualcosa in cui sarei molto bravo con la mia velocità".

"La gente deve ricordare che l'ultima volta che ho finito una gara, sono salito sul podio accanto a Marc Marquez in Australia".

"Non ho perso la mia velocità e mi sento bene, mi sento competitivo, motivato e determinato a continuare, forse ora più che mai".

"Direi che c'è una grande opportunità di correre in MotoGP il prossimo anno con un grande team ed è qualcosa che vorrei fare".

Crutchlow ha definito "incredibile" il lavoro che ha fatto l'Aprilia con la nuova RS-GP ed è convinto che la sua esperienza permetterebbe al progetto di maturare ulteriormente.

Al momento anche la Ducati ha ancora una moto libera, dato che la trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso è ancora in una fase di stallo.

Quando gli è stato chiesto se un ritorno nel team con cui ha corso nel 2014 fosse un'opzione, Cal ha risposto: "Il mio rapporto con la Ducati è stato fantastico, probabilmente uno dei migliori che abbia mai avuto con una squadra".

"Parlo con Davide (il team manager Tardozzi) e con Paolo (il direttore sportivo Ciabatti) con cadenza mensile, a volte settimanale, di quello che succede nel mondo. Allora, ho parlato con loro? Sì, lo faccio ogni settimana".

"Ho parlato con Gigi (il direttore generale Dall'Igna)? Sì. Ho parlato con lui un po' di tempo fa e la situazione forse è un po' cambiata rispetto ad allora. Ma alla fine conosco i loro piani e devo aspettare, ma potrei tornare in Ducati".

"Ci sono due possibilità: se l'opzione Aprilia è disponibile, mi entusiasma. Se l'opzione Ducati è disponibile, mi entusiasma molto anche quella. Quindi, non negherò di aver parlato con loro, perché l'ho fatto".

