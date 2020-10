Crutchlow: “Ho sentito uno strappo alla spalla, sono preoccupato”

Il Gran Premio di Teruel si conclude in maniera tutt’altro che soddisfacente per Cal Crutchlow, che scattava dalla settima casella della griglia di partenza, ma deve accontentarsi dell’11esima posizione alla bandiera a scacchi la domenica pomeriggio. Il pilota del team LCR ha faticato sia sul passo sia con le gomme, con una scelta che si è rivelata sbagliata e che gli ha impedito di lottare con i rivali.

Non solo gomme però: a preoccupare il britannico è anche il fisico, perché durante la gara ha accusato un dolore alla spalla destra e non ne conosce il motivo. Crutchlow rivela di aver sentito uno strappo al sesto giro della gara sul circuito di MotorLand, poi svanito con il passare dei giri. Il portacolori Honda però non vuole sottovalutare il problema e si sottoporrà ad una risonanza magnetica per andare a fondo e capirne le cause.

Crutchlow però dichiara che il dolore non lo ha condizionato molto in gara, che invece è stata penalizzata dalla gomma morbida al posteriore, opzione che si è rivelata sbagliata: “All’inizio della gara mi sentivo davvero bene con la morbida al posteriore. Sentivo di essere in una buona posizione per lottare, ma appena gli altri mi hanno passato e stato evidente che avessero una migliore accelerazione all’uscita delle curve, mentre la mia gomma iniziava a calare moltissimo. Sfortunatamente, intorno al sesto giro, nel cambio di direzione delle curve 3 e 4, ho sentito uno strappo sulla spalla destra. Quindi siamo abbastanza preoccupati per questo. Non mi ha condizionato particolarmente in gara, perché il vero problema è stato la gomma. Avrei dovuto scegliere una media al posteriore, puntare sulla morbida è sempre un rischio. Credo che se fossi stato con gli altri avrei lottato e gestito bene la mia posizione, ma oggi non abbiamo mai avuto il passo ed è arrivato un risultato deludente”.

Tuttavia, una volta sventolata la bandiera a scacchi, il pilota inglese ha ricominciato a sentire molto dolore: “Non so bene al momento cosa sia successo alla spalla, ma sembra che quando spingevo sul manubrio sentivo un grande strappo. Quindi ho rallentato per un po’ di giri perché sentivo molto dolore. Poi è svanito perché sono subentrate l’adrenalina e la battaglia, ma dopo la gara è molto doloroso. A questo punto farò una risonanza magnetica”.

Non è la prima volta che Crutchlow si trova costretto a combattere con problemi fisici in questo 2020. Una frattura al polso lo ha tenuto fuori dal Gran Premio di Spagna, appuntamento inaugurale della stagione. Inoltre, delle complicazioni sorte a causa di un’operazione al braccio per risolvere una sindrome compartimentale, gli hanno impedito di correre le due gare di Misano.