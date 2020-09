Crutchlow è fit: potrà scendere in pista domani

Il britannico, che era già stato costretto a saltare le due gare di Misano per un infortunio ad un braccio, proverà a scendere in pista a Barcellona domani dopo aver ricevuto il via libera dai medici.

Ieri aveva superato la visita di controllo legata all'infortunio al braccio e successivamente si è recato a fare il tampone per il Coronavirus. Una volta terminato l'esame, però, è inciampato e si è infortunato ai legamenti della caviglia sinistra, come confermato dal dottor Max Ibanez, membro dell'equipe medica del dottor Xavier Mir.

Crutchlow potrà comunque tornare in sella alla sua RC213V nella giornata di domani, avendo ottenuto il via libera a provarci nonostante quest'ultima disavventura.

Cal aveva già saltato la gara d'apertura, il Gran Premio di Spagna a Jerez, dopo essersi infortunato allo scafoide sinistro nel Warm-Up. Operato il martedì successivo, è tornato in pista nella seconda gara sul tracciato catalano.

Per farlo però ha forzato molto sul braccio destro, generando un sovraccarico che lo ha costretto a sottoporsi ad un ulteriore intervento che poi gli ha imposto lo stop per le due gare di Misano. Ora finalmente proverà a tornare a guidare, ma bisognerà vedere se durerà per tutto il weekend.