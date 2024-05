Cosa potrebbe accadere con BMW in SBK se entra in MotoGP

Il Mondiale MotoGP ha recentemente presentato il nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2027. Come previsto, la classe regina passerà a motori da 850 cc, i dispositivi di altezza saranno vietati e l'aerodinamica sarà ridotta. Per i nuovi costruttori, questo nuovo ciclo di regolamenti tecnici potrebbe essere un buon momento per iniziare il loro percorso nel campionato. BMW ha confermato in diverse occasioni il suo interesse per la classe regina. Ma finora non era chiaro cosa ne sarebbe stato del progetto WSBK in caso di ingresso nella MotoGP.

Alla fine di marzo, Markus Flasch, CEO della divisione moto dell'azienda bavarese, ha visitato il round del Mondiale Superbike a Barcellona e ha parlato di un possibile arrivo in MotoGP. Tuttavia, alla domanda del sito gemello di Motorsport.com, “Motorsport-Total.com”, ha lasciato aperta la questione di cosa sarebbe successo al campionato per le moto derivate dalla produzione in quel caso.

In occasione del round di Assen, al direttore di BMW Motorsport Marc Bongers è stato chiesto nuovamente quale impatto avrebbe avuto il lancio di un progetto MotoGP sul Mondiale Superbike. BMW ha due opzioni: fare come Ducati e creare sinergie tra i due campionati, oppure seguire la strada scelta da Aprilia dieci anni fa e concentrarsi solo sulla MotoGP.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati, Remy Gardner, GRT Yamaha WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Non c'è ancora un piano concreto", ha spiegato Marc Bongers in un'intervista esclusiva a ‘Motorsport-Total.com’. Ma, secondo lui, non ci sono piani per lasciare il Mondiale Superbike per la classe delle moto pesanti. “Con entrambi i campionati si raggiungono target diversi”, ha spiegato. Secondo lui, il prodotto è il protagonista nella Superbike, mentre nella MotoGP è il marchio, il marketing. “È chiaro che la MotoGP offre un palcoscenico più ampio, che va oltre il target degli appassionati di moto assolute.

Tuttavia, Bongers conferma allo stesso tempo che il WSBK è importante anche per BMW, qualora decidesse di entrare in MotoGP: “I clienti che scelgono di acquistare una M1000RR hanno un'affinità molto maggiore con il Mondiale Superbike. Questo si irradia fino ai campionati nazionali, come l'IDM [campionato nazionale tedesco SBK], e poi ai piloti amatoriali. In questo modo raggiungiamo persone che fungono da ambasciatori e clienti per il marchio. Questo non accade nella MotoGP.

Il tema della MotoGP difficilmente terrà occupato Bongers in futuro. A metà marzo BMW ha annunciato il rafforzamento della struttura del reparto corse moto. A partire da giugno, il manager potrà concentrarsi completamente sul Mondiale Superbike e sulle gare di Endurance, dato che Sven Blusch assumerà il ruolo di responsabile delle competizioni per la divisione a due ruote. Il nuovo ruolo di Bongers potrebbe essere un'ulteriore indicazione che BMW manterrà il progetto WSBK, qualunque cosa accada con la classe regina.